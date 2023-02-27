Ferrari 550 Maranello: прекрасна в любом цвете

Здесь есть особая ирония, когда-то Энцо Феррари считал среднемоторные суперкары слишком опасными для рядовых клиентов и отказывался их выпускать, а потом в Ferrari сконцентрировали все усилия только на подобных автомобилях. К счастью, в середине 1990-х итальянцы создали один из самых красивых автомобилей всех времен - Ferrari 550 Maranello.