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Ferrari 550 Maranello: прекрасна в любом цвете

Ferrari 550 Maranello: прекрасна в любом цвете

Автор:
27 февраля 2023 09:07
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   спорткар   суперкар   
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Более 20 лет потребовалось маркетологам Ferrari, если такие люди, в принципе, существуют в Маранелло, чтобы осознать, что среднемоторная компоновка подходит только для топовых суперкаров, требующих особых навыков управления автомобилем.
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Метки: Ferrari   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   спорткар   суперкар   
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