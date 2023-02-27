Ferrari 550 Maranello: прекрасна в любом цвете

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Более 20 лет потребовалось маркетологам Ferrari, если такие люди, в принципе, существуют в Маранелло, чтобы осознать, что среднемоторная компоновка подходит только для топовых суперкаров, требующих особых навыков управления автомобилем.
Здесь есть особая ирония, когда-то Энцо Феррари считал среднемоторные суперкары слишком опасными для рядовых клиентов и отказывался их выпускать, а потом в Ferrari сконцентрировали все усилия только на подобных автомобилях. К счастью, в середине 1990-х итальянцы создали один из самых красивых автомобилей всех времен - Ferrari 550 Maranello.
Ferrari "заново изобрели" Grand Tourer - двухместный переднемоторный суперкар с двигателем V12, предлагавший великолепную производительность в удобном для повседневной эксплуатации кузове! Мощность, просторный салон, вместительный (относительно, конечно) багажник, потрясающий дизайн Pininfarina - что еще нужно, чтобы достойно встретить старость?!
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5,5-литровый V12, четыре распредвала, четыре клапана на цилиндр, впрыск Bosch Motronic - 485 л.с. Разгон до "сотни" - 4,3 секунды.
Автомобиль назвали в честь города, где находится штаб-квартира Ferrari, а представили с большой помпой на знаменитой трассе Нюрбургринг. В 1998 году 550 Maranello продемонстрировала свои возможности, установив на трэке в американском Огайо рекорд средней скорости на отрезке 100 километров - 304 км/ч. Почему в Америке устанавливали рекорд в метрической системе?! Большой вопрос!
Автомобиль предлагался только с шестиступенчатой "механикой", размещенной в одном блоке с дифференциалом повышенного трения. В стандартную комплектацию входили электронно регулируемые амортизаторы, система стабилизации (полностью отключаемая!), антиблокировочная система торможения, чувствительный к скорости усилитель руля, две подушки безопасности, кондиционер, электрические стеклоподъёмники и стереосистема. Полный комплект.
По сути, это была наследница культовой Ferrari Daytona! И покупатели оценили автомобиль по достоинству. За период производства с 1996 по 2002 год было продано более 3000 машин, что для Ferrari весьма серьезная цифра!
Экземпляр на фото с пробегом чуть больше 11 000 миль продается в Америке за 315 000 долларов. Надо брать!
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