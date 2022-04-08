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Очень качественная реплика Ferrari 458, созданная на базе переднеприводного Ford Cougar

Очень качественная реплика Ferrari 458, созданная на базе переднеприводного Ford Cougar (13 фото)

Автор:
08 апреля 2022 09:32
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Ferrari 458   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   реплика   спорткар   
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Мир полон тысяч копий, которые в той или иной степени копируют оригинал. Однако чаще всего возникают явные проблемы, которые выдают ненастоящую природу этих автомобилей. Однако эта копия очень сильно похожа на Ferrari 458.
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Источник:

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Метки: Ferrari   Ferrari 458   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   реплика   спорткар   
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Сол Гудман 18 минут назад
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