Очень качественная реплика Ferrari 458, созданная на базе переднеприводного Ford Cougar

Мир полон тысяч копий, которые в той или иной степени копируют оригинал. Однако чаще всего возникают явные проблемы, которые выдают ненастоящую природу этих автомобилей. Однако эта копия очень сильно похожа на Ferrari 458.

0 Источник: Копия Ferrari 458 построена на платформе переднеприводного спорткупе Ford Cougar, полного аналога Mercury Cougar восьмого поколения, выпускавшегося в США в 1998-2001 годах для европейского рынка.

0 Источник: Машина по-прежнему имеет оригинальный 2,5-литровый двигатель V6. Продавец не указывает его мощность, на стандартном Ford Cougar он выдавал 170 лошадиных сил, а в версии ST200 — 205. Однако отмечает, что двигатель был настроен так, чтобы обеспечить максимальную мощность и снабжен кастомной выхлопной системой.

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0 Источник: В реплике имеются настоящие детали Ferrari, включая сиденья, рулевое колесо и многое другое. Кузов также весьма тщательно пытается копировать оригинальное итальянское купе.

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0 Источник: В задней части реплика для большей реалистичности оснащена муляжом оригинального силового агрегата. Также указывается, что в прошлом машина сдавалась в аренду для проведения свадеб и других мероприятий.

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0 Источник: С момента трансформации Ford Cougar в Ferrari 458 она проехала 92,5 тысячи километров. Реплика предлагается продавцом из города Лестер на eBay за 34 950 фунтов стерлингов, что составляет 3,8 миллиона рублей.

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