Очень качественная реплика Ferrari 458, созданная на базе переднеприводного Ford Cougar

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Мир полон тысяч копий, которые в той или иной степени копируют оригинал. Однако чаще всего возникают явные проблемы, которые выдают ненастоящую природу этих автомобилей. Однако эта копия очень сильно похожа на Ferrari 458.
Копия Ferrari 458 построена на платформе переднеприводного спорткупе Ford Cougar, полного аналога Mercury Cougar восьмого поколения, выпускавшегося в США в 1998-2001 годах для европейского рынка.
Машина по-прежнему имеет оригинальный 2,5-литровый двигатель V6. Продавец не указывает его мощность, на стандартном Ford Cougar он выдавал 170 лошадиных сил, а в версии ST200 — 205. Однако отмечает, что двигатель был настроен так, чтобы обеспечить максимальную мощность и снабжен кастомной выхлопной системой.
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В реплике имеются настоящие детали Ferrari, включая сиденья, рулевое колесо и многое другое. Кузов также весьма тщательно пытается копировать оригинальное итальянское купе.
В задней части реплика для большей реалистичности оснащена муляжом оригинального силового агрегата. Также указывается, что в прошлом машина сдавалась в аренду для проведения свадеб и других мероприятий.
С момента трансформации Ford Cougar в Ferrari 458 она проехала 92,5 тысячи километров. Реплика предлагается продавцом из города Лестер наeBay за 34 950 фунтов стерлингов, что составляет 3,8 миллиона рублей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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