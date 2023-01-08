Водитель из Каспийска чудом выжил после взрыва автомобиля

Вот что называется "родился в рубашке"!
В дагестанском Каспийске камеры наблюдения запечатлели взрыв Toyota Camry на улице Молодёжной. В тот момент водитель находился в автомобиле, но по счастливой случайности успел выскочить из машины до того, как ее объяло пламенем.
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Как сообщают СМИ, машина полностью выгорела, тогда как её владелец пострадал, но не смертельно. С травмами и ожогами он госпитализирован к больницу, но его состояние не вызывает опасений.
Предварительной причиной взрыва машины называют неисправность газобаллонного оборудования.
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Я понимаю когда на рабочую машинку типа Ларгуса или Газели ставят газ, но на камри???