FISHKINET
Сообщество Аварии 6231 пост • 533 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Сообщество Аварии
Водитель из Каспийска чудом выжил после взрыва автомобиля

Водитель из Каспийска чудом выжил после взрыва автомобиля

Автор:
08 января 2023 12:01
Сообщество : Аварии
Метки: Каспийск   авария   авто   взрыв авто   видео   выжил   газ в авто   дтп   родился в рубашке   
1918
2
1

Вот что называется "родился в рубашке"!

В дагестанском Каспийске камеры наблюдения запечатлели взрыв Toyota Camry на улице Молодёжной. В тот момент водитель находился в автомобиле, но по счастливой случайности успел выскочить из машины до того, как ее объяло пламенем.



Как сообщают СМИ, машина полностью выгорела, тогда как её владелец пострадал, но не смертельно. С травмами и ожогами он госпитализирован к больницу, но его состояние не вызывает опасений.


Предварительной причиной взрыва машины называют неисправность газобаллонного оборудования.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Каспийск   авария   авто   взрыв авто   видео   выжил   газ в авто   дтп   родился в рубашке   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Енот Потаскун Час назад
Сколько проблем с этими гбо, и все равно их ставят, рискуют своими жизнями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
3k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 2 минуты назад
Покупаешь тойоту камри, а денег на бензин у тебя нет? )))
Я понимаю когда на рабочую машинку типа Ларгуса или Газели ставят газ, но на камри???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Matr Полчаса назад
Всё ништяк. Зато на бензине сэкономил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Кот Полчаса назад
Интересно, сколько он наэкономил на газу, он считал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
SHAGREEN 53 минуты назад
Ну, что касается выживания, тут у него всё явно лучше, чем с эксплуатацией гбо. Чётко сработал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Leonid 56 минут назад
Были этим летом в Каспийске, да, все пытаются сэкономить на топливе. Ещё что взбесило: вызвали такси, а у нас большой чемодан на колёсиках, открывает багажник, а там этот баллон лежит! заказывали через Яндекс. Говорит, надо предупреждать что у вас много вещей... т.е. мы по его логике получились виноваты что мы не предупредили его что едем с багажом, а не на легке!!! Короче обратно в аэропорт заказали уже минивен, чтобы наверняка всё влезло)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

175338



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"У вас есть для меня еда?": двух россиян, сбежавших от мобилизации, задержали в Таиланде за попрошайничество
"У вас есть для меня еда?": двух россиян, сбежавших от мобилизации, задержали в...
17 увлекательных изображений разных необычностей
17 увлекательных изображений разных необычностей
Набирающие популярность в сообществах
Речь идет о той самой «полосатой палочке»
Речь идет о той самой «полосатой палочке»
Нейросеть показала, где раки зимуют: искусственный интеллект иллюстрирует знаменитые крылатые фразы
Нейросеть показала, где раки зимуют: искусственный интеллект иллюстрирует знаменитые...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ребёнок из прошлого

Лучшие демотиваторы
Коротко о наболевшем из личного дневника

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#Прикол#кино#люди#фильм
#фотографии#картинки#подборка#история#соцсети#Интересные
#СССР#Приколы#интересно#Россия#криминал#страна
GTA по-русски: во время оформления протокола ДТП омич угнал патрульное авто и устроил гонки с полицией GTA по-русски: во время оформления протокола ДТП омич угнал патрульное авто и устроил гонки с... "Она в телефоне сидела": в Москве женщина устроила смертельное ДТП. Погибли мать и ребенок "Она в телефоне сидела": в Москве женщина устроила смертельное ДТП. Погибли мать и ребенок В Сочи дама за рулём перепутала педали и протаранила магазин В Сочи дама за рулём перепутала педали и протаранила магазин Сын главы Росимущества устроил в Москве ДТП и сбежал с места аварии Сын главы Росимущества устроил в Москве ДТП и сбежал с места аварии В Ростове водитель авто подрался с пешеходом, а потом четыре раза попытался его задавить В Ростове водитель авто подрался с пешеходом, а потом четыре раза попытался его задавить

На что жалуетесь?

Вернуться