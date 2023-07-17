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В Первоуральске водитель микроавтобуса устроил жесткое ДТП с легковушкой

В Первоуральске водитель микроавтобуса устроил жесткое ДТП с легковушкой

Автор:
17 июля 2023 08:57
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   авария   авто   врезался   легковушка   микроавтобус   
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Водитель автомобиля «Fiat Ducato» при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю «Нива» и столкнулся с ним.

В результате ДТП пострадал водитель «Нивы», его доставили в больницу.

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Метки: Видео   ДТП   авария   авто   врезался   легковушка   микроавтобус   
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6  комментариев
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8k
Колорад 42 минуты назад
Нива явно летела. Моя б воля, я б летунов делал виновными в первую очередь, неважно какие знаки и приоритеты.
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
А точно, что должен был уступить? "Кривой" главной не было? 100%?
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