В Первоуральске водитель микроавтобуса устроил жесткое ДТП с легковушкой

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Водитель автомобиля «Fiat Ducato» при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю «Нива» и столкнулся с ним.
В результате ДТП пострадал водитель «Нивы», его доставили в больницу.
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Метки: Видео ДТП авария авто врезался легковушка микроавтобус
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