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Залипательный видеоролик: китайские мастера кузовных работ

Залипательный видеоролик: китайские мастера кузовных работ (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 апреля 2022 14:35
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   видео   кузовные работы   покраска авто   ресонт авто   
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Бесконечно можно смотреть на то, как работает другой человек. Особенно, когда руки растут откуда надо!

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Метки: авто   автомир   автомобили   видео   кузовные работы   покраска авто   ресонт авто   
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5  комментариев
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30k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 22 минуты назад
присказки
фарш невозможно провернуть назад .
не бита,не крашенна.
потеряли актуальность..
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1k
Andrey 46 секунд назад
где бы такого китайца найти, а то ары офигели, требуют оригинальных запчастей, восстанавливать трещину в бампере им уже некомильфо
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21
Анатолий 3 минуты назад
порог на синей машине ненадолго, на продажу пойдет))))
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11k
Kostick 10 минут назад
вы посмотрели ролик - "ремонт в рамках осаго")
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1k
nikam 14 минут назад
норм так то.
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