Миниатюрный двухцилиндровый 4-х тактный бензиновый двигатель объёмом 9 кубических сантиметров, который действительно работает

При объёме в 9 кубических сантиметров мотор имеет цилиндры диаметром 16,6 миллиметра, ходы поршней составляют 21 миллиметр. Необычный силовой агрегат способен раскручиваться до 8000 об﻿/﻿мин, однако развивает при этом только 0,75 л.с.



Оценивается мотор Cison FG-VT9 в 600 долларов (около 47 тысяч рублей), однако с какой целью его можно использовать, в видео не уточняется.