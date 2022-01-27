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Миниатюрный двухцилиндровый 4-х тактный бензиновый двигатель объёмом 9 кубических сантиметров, который действительно работает

Миниатюрный двухцилиндровый 4-х тактный бензиновый двигатель объёмом 9 кубических сантиметров, который действительно работает (3 фото + 1 видео)

Автор:
27 января 2022 15:02
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   видео   двигатель   двс   миниатюрная модель   
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Любой, кто занимается коллекционированием, вероятно, знаком с желанием найти крошечные версии больших вещей. Еще лучше, когда эта крошечная версия функциональна!

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Метки: авто   автомир   автомобили   видео   двигатель   двс   миниатюрная модель   
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3  комментария
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10k
Kostick 2 часа назад
винты в деревяшку? уже и метчиком хватанул в брусок)))месье знает толк в извращениях) ещё так показательно шестигранником)) бггггг. станина то ваще, руки не из жопы, а жопой вместо рук.
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1k
alecsey_n Минуту назад
Моторчик прикольный, а вот автор видео жуткий рукожоп... смотреть противно
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17
sasha Час назад
криворукий бля!
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