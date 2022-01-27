Миниатюрный двухцилиндровый 4-х тактный бензиновый двигатель объёмом 9 кубических сантиметров, который действительно работает

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Любой, кто занимается коллекционированием, вероятно, знаком с желанием найти крошечные версии больших вещей. Еще лучше, когда эта крошечная версия функциональна!
На популярном YouTube-канале NDA Hack опубликован своего рода видеоотчёт о работе двигателя внутреннего сгорания марки Cison. Двухцилиндровый V‑образный мотор весит менее полутора килограммов и, как утверждается, оснащён самыми маленькими в мире свечами зажигания.
Судя по видео, поставляется двигатель в почти собранном виде: присоединить к мотору необходимо только медные трубки выхлопа, маленькую топливную канистру кубической формы и электрическую составляющую — по всей видимости, блок служит для управления зажиганием.
Автор видео частично разбирает двигатель, демонстрируя его внутренности, и подробно показывает процесс досборки агрегата. Заводить мотор приходится «с толкача»: для первичной раскрутки V‑Twin автор использовал шуруповёрт.
Автор видео частично разбирает двигатель, демонстрируя его внутренности, и подробно показывает процесс досборки агрегата. Заводить мотор приходится «с толкача»: для первичной раскрутки V‑Twin автор использовал шуруповёрт.
При объёме в 9 кубических сантиметров мотор имеет цилиндры диаметром 16,6 миллиметра, ходы поршней составляют 21 миллиметр. Необычный силовой агрегат способен раскручиваться до 8000 об/мин, однако развивает при этом только 0,75 л.с.
Оценивается мотор Cison FG-VT9 в 600 долларов (около 47 тысяч рублей), однако с какой целью его можно использовать, в видео не уточняется.
Оценивается мотор Cison FG-VT9 в 600 долларов (около 47 тысяч рублей), однако с какой целью его можно использовать, в видео не уточняется.
Источник:
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