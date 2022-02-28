Посмотрите видео о том, как Ferrari украшает наклейками свою новую машину F1

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Нанесение наклеек — это кропотливый этап отделки болида Формулы 1. Узнайте больше об этом важном шаге для любого гоночного автомобиля, на примере этого новейшего Ferrari F1-75 для сезона 2022 года.
Сборку болидов Формулы-1 могут видеть только сотрудники команд, поскольку такая информация является секретной, но показать готовую машину в процессе нанесения на неё гоночной ливреи — можно. Этот необычный для всех поклонников автоспорта процесс на примере новейшего Ferrari F1-75 решила проиллюстрировать заводская гоночная команда Scuderia Ferrari, которая продемонстрировала финальную подготовку болида к премьерному показу.
Новая машина Ferrari, которую назвали в честь 75-летия итальянской марки, была представлена 17 февраля. У новинки поменялась фирменная ливрея — основной красный цвет стал темнее, практически исчезли белые элементы в раскраске, а чёрного цвета стало больше. После официальной презентации новую Ferrari F1-75 обкатали на трассе «Фьорано», которая является заводским полигоном марки. В коротком видеоролике итальянский коллектив показал, как готовый болид обретает окончательный внешний вид, который уже видят болельщики. Кузовные панели, окрашенные в базовый красный цвет, не раскрашиваются — спонсорские логотипы выполняются в виде наклеек, которые клеятся поверх карбоновых элементов кузова.
Команда, тщательно выверяя расположение каждой эмблемы в соответствии с утверждённой схемой, самостоятельно печатает все стикеры с учётом формы панелей, на которых они будут размещены. Затем сразу несколько человек наносят наклейки на кузов Ferrari F1-75 — логотипы спонсоров на болидах монегаска Шарля Леклера и испанца Карлоса Сайнса-младшего идентичны и отличаются только номерами пилотов. При этом наклейки располагаются также на аэродинамических элементах и даже руле болида.
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