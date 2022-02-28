Посмотрите видео о том, как Ferrari украшает наклейками свою новую машину F1

Команда, тщательно выверяя расположение каждой эмблемы в соответствии с утверждённой схемой, самостоятельно печатает все стикеры с учётом формы панелей, на которых они будут размещены. Затем сразу несколько человек наносят наклейки на кузов Ferrari F1-75 — логотипы спонсоров на болидах монегаска Шарля Леклера и испанца Карлоса Сайнса-младшего идентичны и отличаются только номерами пилотов. При этом наклейки располагаются также на аэродинамических элементах и даже руле болида.