FISHKINET
X Прямая трансляция из Украины: актуальные события в режиме реального времени
добавить
пост
Сообщество Автомир 9221 пост • 761 подписчик подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Посмотрите видео о том, как Ferrari украшает наклейками свою новую машину F1

Посмотрите видео о том, как Ferrari украшает наклейками свою новую машину F1 (4 фото + 1 видео)

Автор:
28 февраля 2022 15:14
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   авто   автомир   автомобили   автоспорт   болид   видео   формула 1   
617
4
1
Нанесение наклеек — это кропотливый этап отделки болида Формулы 1. Узнайте больше об этом важном шаге для любого гоночного автомобиля, на примере этого новейшего Ferrari F1-75 для сезона 2022 года.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Ferrari   авто   автомир   автомобили   автоспорт   болид   видео   формула 1   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
"У тебя там кто-то есть, да?" "У тебя там кто-то есть, да?" Крутая модель гоночного болида чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона за безумные $ 35.000 Крутая модель гоночного болида чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона за безумные $ 35.000 Формула 1, Формула Е и автомобиль WRC сразились в ускорении на мокром асфальте Формула 1, Формула Е и автомобиль WRC сразились в ускорении на мокром асфальте «Боевой» Mercedes Стирлинга Мосса первый и последний раз проехался по улицам Лондона, прежде чем отправиться в музей «Боевой» Mercedes Стирлинга Мосса первый и последний раз проехался по улицам Лондона, прежде чем... На продажу выставили двигатель Porsche F1 мощностью более 1000 «лошадей», который можно использовать для проекта На продажу выставили двигатель Porsche F1 мощностью более 1000 «лошадей», который можно... Победивший в чемпионате двигатель Ferrari F1 продан на аукционе за 41 тысячу долларов Победивший в чемпионате двигатель Ferrari F1 продан на аукционе за 41 тысячу долларов
RedBull

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

161334



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
1
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Интересные фотографии 1990 -х
2
52
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Знак единения: история появления одного из самых распространенных и таинственных символов
0
3
Знак единения: история появления одного из самых распространенных и таинственных символов
Что будет с эвакуированными из Донбасса школьниками
Что будет с эвакуированными из Донбасса школьниками
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз!
2
0

Лучшие демотиваторы
Возможности
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#животные#картинки#война#дтп#интересное#Приколы#Жизнь#настроение
#фото#факты#интересно#фотографии#Россия#авто аварии#Украина#СССР#в мире#пейзажи
#прикол#люди#автомобили#автомир#аварии#подборка#кино#Реакция#страна#фильмы

На что жалуетесь?

Вернуться