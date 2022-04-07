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Опасный обгон водителя «Кашкая»: зацепил и скрылся

Опасный обгон водителя «Кашкая»: зацепил и скрылся (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 апреля 2022 12:28
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мелкое дтп   обгон   скрылся с места дтп   
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В Чувашии водитель «Кашкая» при обгоне избегал столкновения со встречной фурой и зацепил попутный автомобиль.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мелкое дтп   обгон   скрылся с места дтп   
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4  комментария
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VL 2 часа назад
рег надеюсь обеспечил лишение прав торопыге?
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Элек Мек Полчаса назад
Чувашин.
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7k
Tamdima 2 часа назад
Вот урод!
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Inter 2 часа назад
у тебя регистратор,нахера номера запоминать видно отлично. к 856 на 21
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Олег

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