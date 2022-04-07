Опасный обгон водителя «Кашкая»: зацепил и скрылся

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В Чувашии водитель «Кашкая» при обгоне избегал столкновения со встречной фурой и зацепил попутный автомобиль.
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АНТИФИШКИ
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