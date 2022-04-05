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В Кирове мать пьяного водителя сначала накинулась на сыночка, а после и на инспекторов

В Кирове мать пьяного водителя сначала накинулась на сыночка, а после и на инспекторов (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 апреля 2022 10:48
Сообщество : Автомир
Метки: ДПС   драка   дтп   женщина   интересное   мать   пьяный водитель   фото   
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В Кирове пьяный лихач врезался в столб. Пока полицейские оформляли его, на место происшествия приехала мать пьяного водителя. Сначала женщина решила наказать своего великовозрастного отпрыска, а потом принялась за инспекторов, которые посмели обидеть её сыночка.

Пьяный водитель на "Инфинити" влетел в столб. Сотрудники ДПС лихача посадили в свою машину и принялись оформлять ДТП. В этот момент на место приехала мать виновника аварии. Надо сказать, женщину ничуть не смутили сотрудники правоохранительных органов. Прямо у них на глазах женщина бросилась на своего сыночка Юрочку и принялась его лупить в машине ДПС.


После оформления полицейские решили надеть наручники на пьяного водителя, попросив его выйти из полицейской машины. Он отказался и пришлось применять силу. Тут мать не выдержала и набросилась на инспекторов.

В результате полицейским всё-таки удалось надеть наручники на Юрия и успокоить разъярённую мать.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ДПС   драка   дтп   женщина   интересное   мать   пьяный водитель   фото   
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13  комментариев
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1k
Koteyka 46 минут назад
От осинки не родятся апельсинки.....
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Rubiroid_47 45 минут назад
В любой неприятной ситуации будь хорошим сыночком и звони мамке!
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Vazari 45 минут назад
И это говно тоже, непослушными губами издит об основаниях....
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4
Thomsen 2 часа назад
<Тут мать не выдержала и набросилась на инспекторов .....и успокоить разъярённую мать.>
Да-а, мочилово эпичное.
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6k
Борис Карабанов 2 часа назад
Яблоко, яблонька...
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15k
Роберт Шекли 2 часа назад
Маму жалко
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Thomsen Роберт Шекли 12 минут назад
<Маму жалко>
никого не жалко. Единственно радует, что столб. А могло быть хуже гораздо.
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3k
Babangdida 2 часа назад
Вот болван - сам себе нажил приключений, да ещё и мать подставил. Она в возрасте, ещё чего и может инфаркт словить. А этому балбесу всё по барабану, лишь бы кайф словить.
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bonli Babangdida 41 минуту назад
воспитывать нужно было как следует, а теперь пусть пожинает то что вырастила
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