В Кирове мать пьяного водителя сначала накинулась на сыночка, а после и на инспекторов

Пьяный водитель на "Инфинити" влетел в столб. Сотрудники ДПС лихача посадили в свою машину и принялись оформлять ДТП. В этот момент на место приехала мать виновника аварии. Надо сказать, женщину ничуть не смутили сотрудники правоохранительных органов. Прямо у них на глазах женщина бросилась на своего сыночка Юрочку и принялась его лупить в машине ДПС.

После оформления полицейские решили надеть наручники на пьяного водителя, попросив его выйти из полицейской машины. Он отказался и пришлось применять силу. Тут мать не выдержала и набросилась на инспекторов.