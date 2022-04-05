В Кирове мать пьяного водителя сначала накинулась на сыночка, а после и на инспекторов

В Кирове пьяный лихач врезался в столб. Пока полицейские оформляли его, на место происшествия приехала мать пьяного водителя. Сначала женщина решила наказать своего великовозрастного отпрыска, а потом принялась за инспекторов, которые посмели обидеть её сыночка.
Пьяный водитель на "Инфинити" влетел в столб. Сотрудники ДПС лихача посадили в свою машину и принялись оформлять ДТП. В этот момент на место приехала мать виновника аварии. Надо сказать, женщину ничуть не смутили сотрудники правоохранительных органов. Прямо у них на глазах женщина бросилась на своего сыночка Юрочку и принялась его лупить в машине ДПС.
После оформления полицейские решили надеть наручники на пьяного водителя, попросив его выйти из полицейской машины. Он отказался и пришлось применять силу. Тут мать не выдержала и набросилась на инспекторов.
В результате полицейским всё-таки удалось надеть наручники на Юрия и успокоить разъярённую мать.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Да-а, мочилово эпичное.
никого не жалко. Единственно радует, что столб. А могло быть хуже гораздо.