Александр Шпак накостылял Джигурде во время поединка

Ещё одна драка двух треш-блогеров. Ранее мы писали про Терёшина и Монгола. Бой Шпака и Джигурды конечно посерьёзнее, ведь Шпак бывший бодибилдер. Вот только как у него рука поднялась на престарелого Джигуру?
Итак, если вдруг вы не в курсе. Александр Шпак - бывший бодибилдер, сделавший более 10 пластических операций и забивший тело татуировками. Сейчас Шпак блогер, продаёт курсы по похудению.
Никита Джигурда - бывший актёр, в настоящем эпатажный шоумен. В прошлом он одержал две победы - нокаутировал депутата Виталия Милонова и скандального журналиста Отара Кушанашвили. На этом его победы закончились. Как и следовало ожидать, 60-летний Джигурда проиграл Шпаку.
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Ясно-понятно, этот бой был проведён только ради денег. Несмотря на проигрыш, Джигурда взял приз зрительских симпатий.
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