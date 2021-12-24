Александр Шпак накостылял Джигурде во время поединка

Итак, если вдруг вы не в курсе. Александр Шпак - бывший бодибилдер, сделавший более 10 пластических операций и забивший тело татуировками. Сейчас Шпак блогер, продаёт курсы по похудению.

Никита Джигурда - бывший актёр, в настоящем эпатажный шоумен. В прошлом он одержал две победы - нокаутировал депутата Виталия Милонова и скандального журналиста Отара Кушанашвили. На этом его победы закончились. Как и следовало ожидать, 60-летний Джигурда проиграл Шпаку.