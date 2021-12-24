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Александр Шпак накостылял Джигурде во время поединка

Александр Шпак накостылял Джигурде во время поединка (2 фото + 1 видео)

Автор:
24 декабря 2021 13:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Шпак   бой   джигурда   драка   интересное   фото   шоу бизнес   
1994
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Ещё одна драка двух треш-блогеров. Ранее мы писали про Терёшина и Монгола. Бой Шпака и Джигурды конечно посерьёзнее, ведь Шпак бывший бодибилдер. Вот только как у него рука поднялась на престарелого Джигуру?

Итак, если вдруг вы не в курсе. Александр Шпак - бывший бодибилдер, сделавший более 10 пластических операций и забивший тело татуировками. Сейчас Шпак блогер, продаёт курсы по похудению.

Никита Джигурда - бывший актёр, в настоящем эпатажный шоумен. В прошлом он одержал две победы - нокаутировал депутата Виталия Милонова и скандального журналиста Отара Кушанашвили. На этом его победы закончились. Как и следовало ожидать, 60-летний Джигурда проиграл Шпаку.

Ясно-понятно, этот бой был проведён только ради денег. Несмотря на проигрыш, Джигурда взял приз зрительских симпатий.

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Метки: Шпак   бой   джигурда   драка   интересное   фото   шоу бизнес   
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13  комментариев
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1k
GoInDown Час назад
Шоу фриков. Хлеба и зрелищ.
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39
bladerunner1986 7 минут назад
Отлично проявил себя Джигурда. Чудит, но видимо деньги нужны вот и дерётся.
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30k
Антон 9 минут назад
А бились то клоуны по-настоящему
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6k
SuperTroll 39 минут назад
Во все времена, во всех странах, когда власть имущие уже не знали, чем себя развлекать они придумывали самые отвратительные, мерзкие, ужасные вещи. Показатель времени, в котором мы живем
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27k
lem02 39 минут назад
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Чучело Мяучело 43 минуты назад
Астрахань брал, Казань брал, Шпака - не смог
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Duckk 47 минут назад
Буба и Боба, два ... боксёра.
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uutb Час назад
Просто оставлю...
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2k
Anatoly Tananykhin Час назад
Хотел что нибудь ехидное написать про Джигурду, так как не нравится мне этот гусь особенно. Но посмотрев отрывок боя должен констатировать, что для 60 летнего не хило он машется.
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dima423 Час назад
в плане физы джигурда конечно красава, дай бог к 60 годам в такой форме быть, бухая и туся как он)))
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5k
Tim_G Час назад
Фубл... Синтольщик
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