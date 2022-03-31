Остаться в живых: чиновник из Ханты-Мансийска сбил женщину на пешеходном переходе

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В Ханты-Мансийске на нерегулируемом пешеходном переходе водитель Toyota LC Prado сбил 41-летнюю женщину. Тяжёлый внедорожник буквально переехал беднягу, пострадавшую в тяжёлом состоянии госпитализировали.
Водителем оказался начальник контрольно-ревизионного управления Ханты-Мансийска Андрей Кузнецов. Мужчина заявил, что не заметил пешехода.
Впечатлительным не смотреть!
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Чиновник отметил, что следит за состоянием здоровья пострадавшей, которая, по его словам, находится в тяжелом состоянии.
«Пытался выйти на родственников, но пока как я понял общаться не хотят», — добавил Андрей Кузнецов.
На мужчину завели уголовное дело по статье 264, но пока состояние женщины тяжелое, сложно говорить о мере наказания.
«Пытался выйти на родственников, но пока как я понял общаться не хотят», — добавил Андрей Кузнецов.
На мужчину завели уголовное дело по статье 264, но пока состояние женщины тяжелое, сложно говорить о мере наказания.
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АНТИФИШКИ
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Хотя это ведь не простой водитель, а ЧИНОВНИК тут сам Бог велит всем встать на сторону пешехода.
Своим доходам и расходам он ревизию устроить не хочет?
Как мог не заметить пешехода, который прямо перед тобой?