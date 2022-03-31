Остаться в живых: чиновник из Ханты-Мансийска сбил женщину на пешеходном переходе

Чиновник отметил, что следит за состоянием здоровья пострадавшей, которая, по его словам, находится в тяжелом состоянии.



«Пытался выйти на родственников, но пока как я понял общаться не хотят», — добавил Андрей Кузнецов.



На мужчину завели уголовное дело по статье 264, но пока состояние женщины тяжелое, сложно говорить о мере наказания.

2022-03-31T14:40:51+03:00