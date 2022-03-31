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Остаться в живых: чиновник из Ханты-Мансийска сбил женщину на пешеходном переходе

Остаться в живых: чиновник из Ханты-Мансийска сбил женщину на пешеходном переходе (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 марта 2022 14:40
Сообщество : Аварии
Метки: Land Cruiser   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В Ханты-Мансийске на нерегулируемом пешеходном переходе водитель Toyota LC Prado сбил 41-летнюю женщину. Тяжёлый внедорожник буквально переехал беднягу, пострадавшую в тяжёлом состоянии госпитализировали.

Источник:

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Метки: Land Cruiser   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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10  комментариев
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1k
Провокатор 3 часа назад
Интересно, будут писать глумливую шутку про умирающего пешехода, который должен помнить что он прав? Или пункт 4.5 ПДД приводить?
Хотя это ведь не простой водитель, а ЧИНОВНИК тут сам Бог велит всем встать на сторону пешехода.
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20k
sanchesS80 55 минут назад
начальник контрольно-ревизионного управления

Своим доходам и расходам он ревизию устроить не хочет?
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1k
max 3 часа назад
Мандил в телефоне, о народе заботился!!!
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27k
Батончик 4 часа назад
Забивать толпой на месте. Только такое наказание справедливо
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6k
Максим 4 часа назад
Да уж, смотреть действительно неприятно.
Как мог не заметить пешехода, который прямо перед тобой?
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