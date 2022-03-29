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Вот это повезло: в Магнитогорске мужчина попал под трамвай и практически не пострадал

Вот это повезло: в Магнитогорске мужчина попал под трамвай и практически не пострадал (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 марта 2022 15:00
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   везение   видео   дтп   пешехода сбили   повезло   трамвай   
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На трамвайной остановке у проходной Магнитогорского металлургического комбината невнимательный 31-летний мужчина попал под трамвай. Очевидцы помогли пострадавшему выбраться из-под трамвая, он практически не пострадал.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   везение   видео   дтп   пешехода сбили   повезло   трамвай   
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9  комментариев
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781
Graboid 2 часа назад
поклон машинисту,
не зевал, не курил, тормозил сразу, свое дело сделал .. у терпилы руки/ноги на местах, таз не переломан = удержать два оклада на премию трамвайщику
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4k
Странник Полчаса назад
Взять объяснительную надо с проектировщиков этого перехода. Какого х** люди выходят прям на рельсы, когда обзора 0?????
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11k
Кыся 58 минут назад
В этот раз у Хэнкока что-то пошло не так...

В этот раз у Хэнкока что-то пошло не так...Посмотреть
В этот раз у Хэнкока что-то пошло не так...
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31k
ACU900 Час назад
И сказал Айболит: «Не беда!
Подавай-ка его сюда!
Я пришью ему новые ножки,
Он опять побежит по дорожке».
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1k
Трям 2 часа назад
Взяли объяснительную с пешика? Они там не .охуели ??? Если подобное произойдет не с трамваем, а с тачкой, то водилу уже 5 раз посадили бы на 3 пожизненных расстрела. Почему правила равны не для всех?
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6k
Tim_G 2 часа назад
Дуракам везёт...
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48
Uganda 2 часа назад
повезло торопыжке. Куда все спешат?
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Олег

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