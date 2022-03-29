Вот это повезло: в Магнитогорске мужчина попал под трамвай и практически не пострадал

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На трамвайной остановке у проходной Магнитогорского металлургического комбината невнимательный 31-летний мужчина попал под трамвай. Очевидцы помогли пострадавшему выбраться из-под трамвая, он практически не пострадал.
Мужчина спешил после смены на трамвай, с которого велась съемка. Пострадавшего осмотрели медики и обработали ногу.
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Полицейские взяли с пешехода объяснительную и отпустили. Проводится административное расследование.
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АНТИФИШКИ
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не зевал, не курил, тормозил сразу, свое дело сделал .. у терпилы руки/ноги на местах, таз не переломан = удержать два оклада на премию трамвайщику
уймись, странник
минусите
Подавай-ка его сюда!
Я пришью ему новые ножки,
Он опять побежит по дорожке».