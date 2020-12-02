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Второй день рождения пешеходов из Ростова-на-Дону: автомобиль пролетел на красный

Второй день рождения пешеходов из Ростова-на-Дону: автомобиль пролетел на красный (2 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2020 12:37
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   везение   видео   дтп   на красный   пешеходный переход   повезло   
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На регулируемом пешеходном переходе по улице Зорге в Ростове-на-Дону водитель черного Hyundai Accent лишь по счастливой случайности не сбил пешеходов, проехав на красный сигнал светофора.

Источник:

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Метки: авария   авто   везение   видео   дтп   на красный   пешеходный переход   повезло   
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17  комментариев
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9k
Serg2001 2 часа назад
За один такой эпизод надо лишать прав пожизненно... Или судить как за покушение на убийство 2 и более человек...Потому что с такими мозгами за рулем он рано или поздно все-таки убъёт кого-нибудь... (
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15k
nobody® 20 минут назад
Во-перуих, Рафик ни у чём не уиноуат
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5k
Петр 36 минут назад
Будем надеяться на избавление Рафика от источника повышенной опасности в ближайшее время.
Будем надеяться на избавление Рафика от источника повышенной опасности в ближайшее время.
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4k
Станислав Петр Полчаса назад
Желательно с этой мартышкой внутри
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396
Lii Wai 45 минут назад
Очередная обезьяна за рулем.
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14k
Александр Час назад
Удивительное дело, я даже на черное не успел поставить, как карты раскрылись.

Небось, Рафо, торопился на оборону Карабаха....
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935
Степан Алкоголик Час назад
Чурки, они такие
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18
Corsar Час назад
хоть и в капюшоне, но тем не менее убедился в безопасности, молодец.
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−16
tj77 Час назад
Армян жопа деревян.
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7k
Александр 2 часа назад
Рафо Обезьян.
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40k
Andrey 2 часа назад
Так и знал, что кто-то из черножопых...
Обезьяны!
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206
Владимир 2 часа назад
Надеюсь он разбился
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313
Darki 2 часа назад
И опять Мелконяны,Херяны и прочие яны,как же они заипали,бабуины горные
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12k
Ligov 2 часа назад
"Герой" известен, машина тоже. Не сомневаюсь, ни одно так другое отрихтуют как следует...
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