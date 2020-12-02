Второй день рождения пешеходов из Ростова-на-Дону: автомобиль пролетел на красный

На регулируемом пешеходном переходе по улице Зорге в Ростове-на-Дону водитель черного Hyundai Accent лишь по счастливой случайности не сбил пешеходов, проехав на красный сигнал светофора.
Мужчина вовремя заметил приближающийся автомобиль лихача и успел оттащить ребенка назад.
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