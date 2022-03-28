Водитель «Фольксвагена» протаранил стоящий кроссовер в Липецке

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Водитель оставил «Тойоту» прямо на проезжей части напротив здания прокуратуры Липецкой области и ушёл по делам. В результате её протаранил «Фольксваген».
45-летний мужчина из «Фольксвагена» получил травмы ног.
Источник:
АНТИФИШКИ
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