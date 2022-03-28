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Водитель «Фольксвагена» протаранил стоящий кроссовер в Липецке

Водитель «Фольксвагена» протаранил стоящий кроссовер в Липецке (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 марта 2022 13:54
Сообщество : Аварии
Метки: Volkswagen   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   проспал торможение   
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Водитель оставил «Тойоту» прямо на проезжей части напротив здания прокуратуры Липецкой области и ушёл по делам. В результате её протаранил «Фольксваген».

Источник:

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Метки: Volkswagen   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   проспал торможение   
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motorocker 15 минут назад
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Павел Бреусов 6 минут назад
Судя по всему, этот самый водятель фольцвагена и просто притормозивший авто так же протаранил. Нельзя столь слепым за руль садится.
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