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Авария дня. ДТП с участием фур в Новороссийске

Авария дня. ДТП с участием фур в Новороссийске (2 фото + 3 видео)

Автор:
22 февраля 2022 11:12
Сообщество : Автомир
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   проспал торможение   фура   
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44-летний водитель тягача МАN с прицепом слишком поздно заметил, что ехавший перед ним коллега остановился. В попытке избежать столкновения, он выехал на встречную полосу, где двигался грузовой автомобиль Hyundai под управлением 35-летнего мужчины.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   проспал торможение   фура   
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14k
Габит Калыков 3 часа назад
В любой непонятной ситуации выворачивай руль влево!
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2k
Feathery 2 часа назад
"Что это было?!" Кто-то сильно проспал торможение!
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