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44-летний водитель тягача МАN с прицепом слишком поздно заметил, что ехавший перед ним коллега остановился. В попытке избежать столкновения, он выехал на встречную полосу, где двигался грузовой автомобиль Hyundai под управлением 35-летнего мужчины.
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