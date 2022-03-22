Все поехали, и я поехал: в Петербурге водитель «Мерседеса» тронулся на красный свет

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Водитель кроссовера Mercedes не дождался разрешающего сигнала светофора и начал движение прямо на красный.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Mercedes аварии авто авто аварии видео дтп на красный
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