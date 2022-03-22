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Все поехали, и я поехал: в Петербурге водитель «Мерседеса» тронулся на красный свет

Все поехали, и я поехал: в Петербурге водитель «Мерседеса» тронулся на красный свет (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 марта 2022 12:28
Сообщество : Аварии
Метки: Mercedes   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   
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Водитель кроссовера Mercedes не дождался разрешающего сигнала светофора и начал движение прямо на красный.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Mercedes   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   
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6  комментариев
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14k
Вася 2 часа назад
"водитель" скорее всего тупая курица с опытом езды пары часов зато с понтами
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31k
Aleks 10 минут назад
Бывало ловил себя на таком, видишь соседний ряд тронулся и ты автоматом ногу с тормоза убираешь... Но вовремя реагировал.
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2k
Георгий 16 минут назад
Перекресток Наставников и Энтузиастов. Это еще хорошо, светофор работает. А вот если без светофора поворачивать налево, из за трамвайного заборчика встречных вообще не видно.
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4k
alex 2 часа назад
автор, а за что Вы регистратор пистиети?
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