ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Рязани

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На перекрёстке улиц Новосёлов и Советской Армии 22-летний водитель ВАЗ «пятнадцатой» модели начал движение на зеленый сигнал светофора и врезался в «скорую» под управлением 56-летнего мужчины.
После удара легковушку отбросило на припаркованные «Рено» и «Шкоду». В ДТП никто не пострадал.
С правого ряда и по прямой...
В полиции отметили, что 56-летний водитель автомобиля скорой помощи ехал с включёнными спецсигналами.
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"с правого ряда и по прямой" - с правого ряда можно только направо, или прямо тоже?
у водителя спецтранспрта был включен звуковой сигнал, или только мигалка?
водитель спецтранспорта убедился в том, что его пропускают?
Больной может и дуба дать.
Даже если и была серена, водитель спецтраспорта имеет преимущество, только убедившись, что его все пропускают.
У знакомых было такое же ДТП (с сиреной), водителя скорой признали виномным, авто жертвы в утиль, волокиты год, выплатили по моему около 400тыс, что не соотвествовало стоимости разбтого авто, далее опять суд, еще по моему 160тыс выудили.
В любом случае проблем таких не хотелось никому.
П.С.: Гаишники - "красавцы", как стояли на перекрёстке, так машину и бросили, объезжайте их.
В итоге оба нарушили. То есть обоюдка.