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ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Рязани

ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Рязани (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 февраля 2022 13:15
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   скорая помощь   спецсигнал   
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На перекрёстке улиц Новосёлов и Советской Армии 22-летний водитель ВАЗ «пятнадцатой» модели начал движение на зеленый сигнал светофора и врезался в «скорую» под управлением 56-летнего мужчины.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   скорая помощь   спецсигнал   
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9  комментариев
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2k
boom 2 часа назад
много вопросов, к обоим
"с правого ряда и по прямой" - с правого ряда можно только направо, или прямо тоже?
у водителя спецтранспрта был включен звуковой сигнал, или только мигалка?
водитель спецтранспорта убедился в том, что его пропускают?
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12k
Александр 12 минут назад
Всегда было интересно, если скорая везя больного попала в аварию, он должен ждать гайцов и оформлять ДТП или можно везти больного в больницу?
Больной может и дуба дать.
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1k
Angelpro Час назад
Скорая будет виновна.
Даже если и была серена, водитель спецтраспорта имеет преимущество, только убедившись, что его все пропускают.

У знакомых было такое же ДТП (с сиреной), водителя скорой признали виномным, авто жертвы в утиль, волокиты год, выплатили по моему около 400тыс, что не соотвествовало стоимости разбтого авто, далее опять суд, еще по моему 160тыс выудили.

В любом случае проблем таких не хотелось никому.
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7k
Мариус 2 часа назад
Круто.... а где сирена, водятел?
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7k
Tamdima 2 часа назад
Все на месте. Никого вызывать не пришлось!
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68k
Viktor 2 часа назад
Чёта как-то сирены я не услышал.
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Олег

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