Не самое удачное место для поломки: ДТП на выезде из тоннеля в Москве

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На Калужском шоссе в Москве сломался автомобиль «Жигули», водитель остановился в самом неудачном месте - на выезде из тоннеля, и вышел устранять неисправность.
Кроссовер протаранил отечественную классику. Водитель, находившийся рядом со своей машиной, чудом не пострадал.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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- Вы бабу без ушей не видели?
- Без ушей не знаю, а с членом во рту туда побежала.
Конечно нет информации сколько он стоит уже..
То было лишь моё мнение, основанное на ситуациях которым был свидетелем. Знак за пару метров до места дтп.
Полагаю, что у него бензак кончился. Это объясняет многое - и "внезапную" поломку в уютном месте, и марку авто. Но не объясняет, почему он не добрел до крайнего правого ряда. Хоть это-то он мог сделать?