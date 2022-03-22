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Не самое удачное место для поломки: ДТП на выезде из тоннеля в Москве

Не самое удачное место для поломки: ДТП на выезде из тоннеля в Москве (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 марта 2022 11:54
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   повезло   
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На Калужском шоссе в Москве сломался автомобиль «Жигули», водитель остановился в самом неудачном месте - на выезде из тоннеля, и вышел устранять неисправность.

Источник:

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Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   повезло   
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14  комментариев
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3k
satra Час назад
Проспал или может в телефон провтыкал. Время и возможность уйти хоть вправо хоть влево было вагон. Слева вообще никого.
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523
cvintus_1 10 минут назад
И таких полным полно втыкателей в телефоны.
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6k
Sergey 22 минуты назад
в телефоне сидел ?
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16k
alexis 44 минуты назад
Как в старом анекдоте:
- Вы бабу без ушей не видели?
- Без ушей не знаю, а с членом во рту туда побежала.
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5k
pilgrimnl 57 минут назад
ха, я думаю даже очень удачное, наверное долго подбирал
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44k
dima423 Час назад
этот дебил даже не тормозил...) вот что люди за рулем делают, вместо того чтобы на дорогу смотреть?) ...ну правда этот поломавшийся тоже молодец, почему на обочину то не откатиться?
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3k
Timka Час назад
А знак аварийной остановки? За сколько метров в городе? Хрустнул бы знаком под колёсами - быстро бы вернулся в реальность и успел бы тормознуть/отвернуть.
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14k
Вася Час назад
регу диджеем работать, треки поменял идеально
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27k
Vazari Час назад
Меня вообще поражает менталитет подобных водятлов-"где сломался там и встал". Поломок, после которых машина останавливается как вкопанная-наверное 2% от общего числа. Ну доберись/докати/дотолкай ты машину, хотя бы до обочины. Так нет, встанет мудак в среднем ряду, еще и знак выставит, дай Бог в двух метрах.
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29k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
дааааа теперьи движок заодно починит...
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