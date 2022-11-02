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Водитель BMW до последнего дума, что его пропустят, но не угадал

Водитель BMW до последнего дума, что его пропустят, но не угадал

Автор:
02 ноября 2022 13:13
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мелкое дтп   
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На перекрёстке Московского проспекта и улицы 45-й Стрелковой принципиальный автор ролика не дал перестроиться перед собой водителю BMW.

Источник:

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Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мелкое дтп   
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16  комментариев
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1k
Михаил 2 часа назад
С данным видео все понятно, но почему знаки "движение по полосам" не могут вешать над дорогой?
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936
Aleks 3 минуты назад
Обычная ситуация на дороге, из солидарности пропускают, бывает человек неместный , тут только непонятно,если хочешь встроиться , то почему поворот левый не включил.
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11k
Джон Уик Полчаса назад
Оба дебилы. Теперь пробка из за двух Баранов будет.
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9k
antonium 40 минут назад
Наглое животное
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22k
Inter 43 минуты назад
перекрыли всю улицу
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4k
Горожанин Час назад
Так аббревиатура БМВ - Без Мозгов Ведь.
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11k
кот базилий Час назад
Ему все "должны", и это он показывает при каждом удобном случае,прет буром. Хозяин жизни, в рот ему ..ноги.
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10k
Мафусаил 2 часа назад
Что у них в голове, у этих окуевших....
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8k
Shtoppi 2 часа назад
Старое, доброе BMW головного мозга.
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1k
Шурман 2 часа назад
Эта 60тка уже получала в водительскую дверь , сразу видно .
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6k
Алексей 2 часа назад
Все как всегда)
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2k
kirka72 2 часа назад
Вот не говорят же ауди головного мозга, или мерседес! Есть только бмв головного мозга!
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176
Ка-Пэкс 2 часа назад
Как ни крути, но если бмв то значит [мат].с в 99 из ста случаев.
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Олег

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