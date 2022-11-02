Водитель BMW до последнего дума, что его пропустят, но не угадал

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На перекрёстке Московского проспекта и улицы 45-й Стрелковой принципиальный автор ролика не дал перестроиться перед собой водителю BMW.
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АНТИФИШКИ
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