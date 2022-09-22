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Автомобилистка в последний момент вспомнила, что ей нужно на съезд

Автомобилистка в последний момент вспомнила, что ей нужно на съезд

Автор:
22 сентября 2022 11:27
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   зеркала   
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На Западном скоростном диаметре в Северной столице дамочка на кроссовере BMW пропустила съезд на Краснопутиловскую улицу и решила в последний момент перестроиться через несколько полос.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   зеркала   
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22  комментария
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1k
Алексей 2 часа назад
Наверняка она сказала, что у рега была помеха справа и он должен уступать.
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Viguzig 19 минут назад
ДТП с БМВ в СПБ на ЗСД
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Алексей Гулевич Полчаса назад
надо баварцам сказать чтобы поворотники всё-таки ставили на авто ...
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1k
Den 40 минут назад
«Автомобилистка в последний момент вспомнила, что ей нужно на съезд». На съезд идиотов
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4k
Babangdida Час назад
Смелая баба! Подставить под удар водятелскую дверь, под ТС, гоняющих по самой левой полосе, на скоростной трассе... Повезло ей, что осталась жива, чтобы что-то признавать.
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15k
Александр 2 часа назад
Недавно было аналогичное видео с похожей развилки, но там мот врезался в такого забывашку невменяшку.
Тогда на мот некоторые пытались скинуть чать вины, тут конечно по другому)))
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754
Kanifolkin 2 часа назад
Баба за рулем. Хули разбираться дальше - "Я же помигала огоньком сзади..."

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11k
кот базилий 2 часа назад
Любая ТП будет бычить до последнего - "невиноватая я он сам...."
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322
Uganda 2 часа назад
Да все молодцы. И архитекторы, которые сделали такой съезд тоже

Ссылка youtu.be
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pinbalist 2 часа назад
бмводка, конечно, тупица, но рег как-то очень поздно тормозить начал.
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Олег

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