Автомобилистка в последний момент вспомнила, что ей нужно на съезд

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На Западном скоростном диаметре в Северной столице дамочка на кроссовере BMW пропустила съезд на Краснопутиловскую улицу и решила в последний момент перестроиться через несколько полос.
Водитель BMW виноват в ДТП всегда! Можно пытаться спорить с этим, можно соглашаться или нет, но факт остается фактом!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: BMW аварии авто авто аварии видео дтп женщина за рулем зеркала
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Тогда на мот некоторые пытались скинуть чать вины, тут конечно по другому)))
Вали все на царя-батюшку Петра I.
Не там он город построил
Но это не так