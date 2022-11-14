К чему приводит езда по встречке: ДТП из Санкт-Петербурга

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Качественный пинок под зад: в Екатеринбурге трамвай протаранил BMW

Авария дня. В Краснодаре водитель BMW протаранил «ГАЗель»

В центре Перми «гонщик» на BMW снёс чугунный забор

Все стоят, а она решила объехать: автомобилистка попала в ДТП в Северодвинске

Это ж надо было так постараться: в Минске женщина на BMW протаранила попутный Chevrolet