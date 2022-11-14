К чему приводит езда по встречке: ДТП из Санкт-Петербурга

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На съезде с проспекта Маршала Жукова в Санкт-Петербурге водитель Lada Largus выезжал со второстепенной дороги и столкнулся с BMW.
Источник:
АНТИФИШКИ
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- Привет, Антошка! Как дела?
Второй хрипит в ответ:
- Нормально...
- Ты горло простудил?
- Натёр...
-Ты горло простудил?
- Натер, за рулем БМВ неудобно!