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К чему приводит езда по встречке: ДТП из Санкт-Петербурга

К чему приводит езда по встречке: ДТП из Санкт-Петербурга

Автор:
14 ноября 2022 13:20
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   встречка   дтп   
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На съезде с проспекта Маршала Жукова в Санкт-Петербурге водитель Lada Largus выезжал со второстепенной дороги и столкнулся с BMW.

Источник:

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Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   встречка   дтп   
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6  комментариев
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1k
Провокатор 2 часа назад
Что за вопросы? Открываем постановление ВС № 20 от 25 июня 2019 года и понимаем, что БМВ не прав.
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1k
Duke_kir 45 минут назад
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1k
Василич 2 часа назад
Водитель BMW виноват, зачем спрашивать?
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60k
google.ru 3 часа назад
Встретились два гомосека:
- Привет, Антошка! Как дела?
Второй хрипит в ответ:
- Нормально...
- Ты горло простудил?
- Натёр...
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