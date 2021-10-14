Редкий Lamborghini Espada нашли в британской сельской местности после 30 лет забвения

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На своем канале британский ютубер Джонни Смит рассказал о редком Lamborghini Espada, найденном в каменном амбаре в сельской местности близ Кендала. Владелец Espada оставил там автомобиль около 30 лет назад и никогда не возвращался, чтобы забрать его.
Автомобиль, вероятно, так и не был бы обнаружен, если бы один парень, которому было поручено избавиться от большой груды металла, лежащей в сарае поместья и занимающей место. К его большому удивлению, там же он обнаружел Lamborghini Espada с правым рулем: таких было сделано всего 130. По информации, этот Espada был привезен в поместье на хранение владельцем, но спустя несколько месяцев он пропал. За автомобилем никто не приехал, поэтому он так и остался стоять в сарае.
После изрядной работы, необходимой для того, чтобы добраться до входа в сарай, ведущие наконец смогли оказаться на расстоянии вытянутой руки от Espada. Автомобиль действительно неплохо сохранился, учитывая те условия, в котором он был все эти тридцать лет. Под капотом обнаружили оригинальный 3,9-литровый V12 в полностью комплектном состоянии.
Автомобиль вытащили наружу, после чего его можно было рассмотреть гораздо лучше. Удивительно, что ущерб от грызунов минимален. Повезло? Не совсем. На стекле ребята обнаружили помёт совы, которая, вероятно, разгоняла мышей в округе.
Найденный в сарае Lamborghini Espada будет продан на аукционе. Его дальнейшая судьба неизвестна, но хочется верить, что автомобиль восстановят в идеальное состояние и будут бережно хранить в какой-нибудь частной коллекции.
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ЗЫ: Калибра неплохая.