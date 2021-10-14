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Редкий Lamborghini Espada нашли в британской сельской местности после 30 лет забвения

Редкий Lamborghini Espada нашли в британской сельской местности после 30 лет забвения (5 фото + 1 видео)

Автор:
14 октября 2021 14:30
Сообщество : Автомир
Метки: Barn Find   Lamborghini   Lamborghini Espada   авто   автомир   автомобили   видео   гаражная находка   
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На своем канале британский ютубер Джонни Смит рассказал о редком Lamborghini Espada, найденном в каменном амбаре в сельской местности близ Кендала. Владелец Espada оставил там автомобиль около 30 лет назад и никогда не возвращался, чтобы забрать его.

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Метки: Barn Find   Lamborghini   Lamborghini Espada   авто   автомир   автомобили   видео   гаражная находка   
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Дмитрий Копыльцов 23 минуты назад
Судя по сорванной нижней подрулевой панели и болтающимся проводам около замка зажигания....возможно тачка было честно спионерена (и поставлена "знакомому" в амбар), с целью получения страховки.

ЗЫ: Калибра неплохая.
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