Редкий Lamborghini Espada нашли в британской сельской местности после 30 лет забвения

Автомобиль, вероятно, так и не был бы обнаружен, если бы один парень, которому было поручено избавиться от большой груды металла, лежащей в сарае поместья и занимающей место. К его большому удивлению, там же он обнаружел Lamborghini Espada с правым рулем: таких было сделано всего 130. По информации, этот Espada был привезен в поместье на хранение владельцем, но спустя несколько месяцев он пропал. За автомобилем никто не приехал, поэтому он так и остался стоять в сарае.