Буксировали, буксировали, да не выбуксировали: Массовое ДТП в Санкт-Петербурге

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Водитель ГАЗели, которую на гибкой сцепке буксировал автокран, не справился с управлением в повороте и протаранил два встречных автомобиля.
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