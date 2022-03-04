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Буксировали, буксировали, да не выбуксировали: Массовое ДТП в Санкт-Петербурге

Буксировали, буксировали, да не выбуксировали: Массовое ДТП в Санкт-Петербурге (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 марта 2022 12:07
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   буксировка   буксировка автомобиля   видео   газель   дтп   
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Водитель ГАЗели, которую на гибкой сцепке буксировал автокран, не справился с управлением в повороте и протаранил два встречных автомобиля.
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Метки: аварии   авто   авто аварии   буксировка   буксировка автомобиля   видео   газель   дтп   

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5  комментариев
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9k
кот базилий 2 часа назад
Он ключ в замке повернуть забыл - руль заблокирован.
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7k
Миха 46 минут назад
О, родное Сергиево! :)
:) :) :)
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Игорь 2 часа назад
за тягу зацепили?
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