Буксировали, буксировали, да не выбуксировали: Массовое ДТП в Санкт-Петербурге

Девушка с волосами до пола поведала о странных предложениях от мужчин (4 фото)

Авария дня. «ГАЗель» сломалась пополам

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Авария дня. В Мордовии водитель «ГАЗели» повернул в машину с семьей

Что в башке у таких водителей? «ГАЗель» на тротуаре сбила маму с коляской и детьми

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