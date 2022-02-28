Автомобилистка из Новосибирска продемонстрировала невероятные навыки управления автомобилем

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Женщина за рулем кроссовера Mazda Tribute разворачивалась на парковке у дома и повредила четыре автомобиля, а также задела ребёнка.
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надо бить окно, выдергивать ключи