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Автомобилистка из Новосибирска продемонстрировала невероятные навыки управления автомобилем

Автомобилистка из Новосибирска продемонстрировала невероятные навыки управления автомобилем (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 февраля 2022 13:03
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   пешехода сбили   
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Женщина за рулем кроссовера Mazda Tribute разворачивалась на парковке у дома и повредила четыре автомобиля, а также задела ребёнка.


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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   пешехода сбили   
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17  комментариев
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15k
Booka1a Час назад
да блин, реально уже это бесит. почему нельзя найти того пи*ара, который ей зачет по вождению поставил и посадить к херам?
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9k
кот базилий 6 минут назад
Похоже еще и свалить хотела
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2k
boom Час назад
я бы перед такой не стал становиться, мало ли в каком она состоянии.
надо бить окно, выдергивать ключи
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−14
sasha Час назад
эта сука чуть ребенка раздавила! таких лишать ВУ пожизненно и посидеть ей бы не мешало
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6k
Максим Час назад
Конечно заднюю часть бы поставить ровнее, но в целом проехать же можно. Что не так? Опять скажут, что женщины парковаться не умеют?!)))
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