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На АЗС водитель своим телом спас собственную «Ладу» от столкновения с фурой

На АЗС водитель своим телом спас собственную «Ладу» от столкновения с фурой (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 февраля 2022 09:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   азс   видео   дтп   пешехода сбили   
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В Абакане на автозаправочной станции тягач Volvo с прицепом наехал на водителя «Лады Весты», когда тот пытался защитить свой автомобиль.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   азс   видео   дтп   пешехода сбили   
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13  комментариев
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39k
Сергей 2 часа назад
Ну и зря. Жизнь одна, а железо -его много.
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923
Huge Ackman Час назад
Оказывается, водитель может быть прокладкой не только между рулём и сиденьем.
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7k
Виталий Касандров Час назад
Все таки вроде неосторожность а не дебилизм. Ибо даже если нет каско ,по любому видео на всех заправках пишется а грузовики точно по осаго застрахованы. Так что даже за царапину можно компенсацию получить .Дальнобои таки даже предпочитают из-за такой мелочевки просто отстегнуть 5 тыр что бы не оформлять. Не все конечно, есть упоротые уроды, но им потом же дороже выходит .
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1k
poбт 2 часа назад
"моя ласточка"
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820
pinbalist 2 часа назад
Как он дожил до таких лет с хлебушком в голове?
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15k
alexis 2 часа назад
Его прижало и затащило.
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8k
Barachek_Obachek 2 часа назад
Мозгов как и у фуровода
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6k
Алексей 2 часа назад
Ну номинацию на премию Дарвина заслужил определенно.
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1k
Оксид Бетона 2 часа назад
Это же не Буггати!
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−23
sasha 2 часа назад
сказочный...
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