На АЗС водитель своим телом спас собственную «Ладу» от столкновения с фурой

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В Абакане на автозаправочной станции тягач Volvo с прицепом наехал на водителя «Лады Весты», когда тот пытался защитить свой автомобиль.
Водителю «Весты» удалось избежать серьезных травм, он получил ушиб тазобедренного сустава.
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