Не бит, но крашен: Mercedes-Benz с миллионным пробегом, он кажется готов проехать столько же

Вот раньше "Мерседесы" – вечные были машины. Сколько раз мы слышали подобные фразы, и сколько еще услышим, но ничего вечного в мире как известно, не бывает. В том числе и автомобилей. Впрочем, некоторые действительно удивляют своей выносливостью и этот Mercedes-Benz 300TD яркий тому пример.

0 Источник: Подтвержденный пробег машины 1983 года выпуска перевалил за один миллион километров, и на покой старый Мерседес явно идти не намерен. Выглядит он гораздо бодрее многих своих более молодых собратьев. Один раз машина точно красилась, но серьёзных повреждений кузова избежала.

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0 Источник: Посмотрите на этот салон, особенно на состояние обивки сидений и дверей. Они еще оригинальные, хоть и нуждаются в хорошей чистке, но не расползлись по швам и не протёрлись. Пострадала только торпедо, её верхняя часть потрескалась от солнца. Не могу даже представить салон современного Мерседеса, в каком он будет состоянии, если проедет миллион километров.

0 Источник: Мне кажется, что эти сиденья способны пережить весь современный автопром вместе взятый. Ковер по словам владельца тоже сохранился оригинальный.

0 Источник: Машина предназначалась для американского рынка, в очень богатой по тем временам комплектации. Здесь есть климат контроль, электрозеркала и электростеклоподъемники на всех дверях, центральный замок, стереомагнитола Becker и люк с электроприводом.

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0 Источник: В багажнике можно обнаружить третий ряд сидений, раскладывавшихся при необходимости против хода, и делавших эту машину 7 – местной. До 10-местного Ford Country Squire этот Мерседес недотягивает, но тоже неплохо.

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0 Источник: А что же под капотом? OM617, пятицилиндровый трёхлитровый турбодизель, прозванный в своё время «миллионником», вместе со своим четырёхцилиндровым собратом. Мотор обладавший легендарной надёжностью и выносливостью, ради которой ему прощали всё, и повышенный шум и вибрацию, и некоторые мелкие проблемы типа поломок насоса системы охлаждения.

0 Источник: Двигатель на этой машине не менялся, из серьёзных ремонтов он пережил только замену колец, маслонасоса, ТНВД и турбины. Капитального ремонта насколько мне известно, еще не было.

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0 Источник: Еще любопытный момент – на корпусе насоса гидроусилителя руля есть заводская табличка, на которой написано – сделано в Западной Германии. Наглядное подтверждение что агрегат еще родной, сделанный во времена, когда страна была разделена на две части.

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0 Источник: Если не уничтожать намеренно четырёхступенчатый автомат, установленный здесь, то никаких внезапных неприятностей не случится, но понятно, что в коробку уже лазили и возможно даже не раз. Впрочем, важно ли это для машины с таким пробегом?

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0 Источник: За всё время своей жизни машина побывала у пяти владельцев и недавно сменила хозяина, купившего её на аукционе за сумму чуть превышающую $8 тысяч, ну а нам остается лишь грустно посетовать на то, что таких долговечных машин никогда больше не будут выпускать.

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