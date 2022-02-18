Не бит, но крашен: Mercedes-Benz с миллионным пробегом, он кажется готов проехать столько же

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Вот раньше "Мерседесы" – вечные были машины. Сколько раз мы слышали подобные фразы, и сколько еще услышим, но ничего вечного в мире как известно, не бывает. В том числе и автомобилей. Впрочем, некоторые действительно удивляют своей выносливостью и этот Mercedes-Benz 300TD яркий тому пример.
Подтвержденный пробег машины 1983 года выпуска перевалил за один миллион километров, и на покой старый Мерседес явно идти не намерен. Выглядит он гораздо бодрее многих своих более молодых собратьев. Один раз машина точно красилась, но серьёзных повреждений кузова избежала.
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Посмотрите на этот салон, особенно на состояние обивки сидений и дверей. Они еще оригинальные, хоть и нуждаются в хорошей чистке, но не расползлись по швам и не протёрлись. Пострадала только торпедо, её верхняя часть потрескалась от солнца. Не могу даже представить салон современного Мерседеса, в каком он будет состоянии, если проедет миллион километров.
Мне кажется, что эти сиденья способны пережить весь современный автопром вместе взятый. Ковер по словам владельца тоже сохранился оригинальный.
Машина предназначалась для американского рынка, в очень богатой по тем временам комплектации. Здесь есть климат контроль, электрозеркала и электростеклоподъемники на всех дверях, центральный замок, стереомагнитола Becker и люк с электроприводом.
В багажнике можно обнаружить третий ряд сидений, раскладывавшихся при необходимости против хода, и делавших эту машину 7 – местной. До 10-местного Ford Country Squire этот Мерседес недотягивает, но тоже неплохо.
А что же под капотом? OM617, пятицилиндровый трёхлитровый турбодизель, прозванный в своё время «миллионником», вместе со своим четырёхцилиндровым собратом. Мотор обладавший легендарной надёжностью и выносливостью, ради которой ему прощали всё, и повышенный шум и вибрацию, и некоторые мелкие проблемы типа поломок насоса системы охлаждения.
Двигатель на этой машине не менялся, из серьёзных ремонтов он пережил только замену колец, маслонасоса, ТНВД и турбины. Капитального ремонта насколько мне известно, еще не было.
Еще любопытный момент – на корпусе насоса гидроусилителя руля есть заводская табличка, на которой написано – сделано в Западной Германии. Наглядное подтверждение что агрегат еще родной, сделанный во времена, когда страна была разделена на две части.
Если не уничтожать намеренно четырёхступенчатый автомат, установленный здесь, то никаких внезапных неприятностей не случится, но понятно, что в коробку уже лазили и возможно даже не раз. Впрочем, важно ли это для машины с таким пробегом?
За всё время своей жизни машина побывала у пяти владельцев и недавно сменила хозяина, купившего её на аукционе за сумму чуть превышающую $8 тысяч, ну а нам остается лишь грустно посетовать на то, что таких долговечных машин никогда больше не будут выпускать.
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Но судя по состоянию облицовки рукоятки АКПП это утопленник, правда до магнитолы видимо вода не дошла. За эти почти 40 лет в Европе было с десяток крупных наводнений. вздувшаяся бакелитовая фанера - верный признак. На это же намекают волны на дверных картах.
Его конечно хорошенько отпи*орасили в стиле "нэ бит нэ крашен", но я бы не рискнул взять.
Вся проводка и внутренние полости скорее всего находятся в процессе активного гниения.
Ну и по подвеске и протечкам есть большие вопросы...