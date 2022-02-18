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Не бит, но крашен: Mercedes-Benz с миллионным пробегом, он кажется готов проехать столько же

Не бит, но крашен: Mercedes-Benz с миллионным пробегом, он кажется готов проехать столько же (34 фото)

Автор:
18 февраля 2022 08:38
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   Mercedes Benz   авто   автомир   автомобили   ретро авто   универсал   
445
34
Вот раньше "Мерседесы" – вечные были машины. Сколько раз мы слышали подобные фразы, и сколько еще услышим, но ничего вечного в мире как известно, не бывает. В том числе и автомобилей. Впрочем, некоторые действительно удивляют своей выносливостью и этот Mercedes-Benz 300TD яркий тому пример.
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Метки: Mercedes   Mercedes Benz   авто   автомир   автомобили   ретро авто   универсал   
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7  комментариев
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3k
Frank Borman Час назад
Раньше машины делали инженеры для людей, а сегодня - маркетологи и мерчандайзеры для профита.
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1k
vasilykopkov Полчаса назад
Машина когда-то была реально очень хорошая.
Но судя по состоянию облицовки рукоятки АКПП это утопленник, правда до магнитолы видимо вода не дошла. За эти почти 40 лет в Европе было с десяток крупных наводнений. вздувшаяся бакелитовая фанера - верный признак. На это же намекают волны на дверных картах.
Его конечно хорошенько отпи*орасили в стиле "нэ бит нэ крашен", но я бы не рискнул взять.
Вся проводка и внутренние полости скорее всего находятся в процессе активного гниения.
Ну и по подвеске и протечкам есть большие вопросы...
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864
Nick 56 минут назад
3 л с крохотной мощностью. Прожорливость и вечная долговечность. Сейчас никому не нужно ни то, ни другое.
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2k
Illuminat Час назад
А что за яйца в два ряда висят возле выхлопа?
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84k
Броненосец Потелкам Час назад
никогда ничего подобного больше выпускать НЕ БУДУТ
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