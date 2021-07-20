Редкая версия Mercedes W123: «Бюджетный» лимузин малосерийного производства

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Mercedes-Benz в 123 кузове – машина легендарная. Именно с ней связывают то самое качество, которым славилась марка, и которого увы, больше нет и наверняка не будет. Довольно много их ездит по дорогам небогатых стран, и владельцы не спешат с ними расставаться.
Всё бы хорошо, но глядя на этот аппарат у меня возникает только один вопрос – зачем? Зачем понадобилось растягивать сто двадцать третий, превращая его в лимузин, если у Мерседеса были прекрасные «Пульманы», хотя бы на базе W116. Непонятно, но факт остается фактом, выпустили их аж 2888 экземпляров.
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Поскольку эта машина для пассажиров, то откроем сперва заднюю дверь. Внутри, как и полагается, сразу две ручки, одна для тех, кто ездил на откидных сиденьях – страпонтенах, обычно это был ассистент или охранник, а вторая для сидевших на диване, если им самим доводилось открывать себе дверь.
Никаким особым шиком и оснащением Mercedes-Benz 250 Limousine не выделялся. Есть кондиционер, открывающиеся задние форточки, небольшие светильники на широких стойках, электростеклоподъемники. Отдельная магнитола в задней части салона, спрятанная в «бардачок» справой стороны скорее всего установлена позже.
Вот только при отсутствии перегородки, отделяющей водительскую часть от пассажирской, смысла от второй магнитолы нет, а разделитель был доступен в виде весьма недешевой опции.
Спереди всё абсолютно стандартно, тут не на чем заострять внимание. Телефон установил кто-то из предыдущих владельцев, в 1983 году таких «мобильников» еще не было.
Напоследок заглянем под капот, вот там есть кое-что интересное. Рядный шестицилиндровый карбюраторный мотор М123 был создан специально для этой удлиненной версии.
Объем 2.5 литра, мощность 140 лошадиных сил, разгон до сотни занимал около 12 секунд, что очень неплохо, учитывая возросший вес и четырёхступенчатую автоматическую коробку передач. Максималка около 145 км/час. Наиболее распространенной была дизельная версия, там цифры гораздо скромнее.
Основными покупателями «полулюкса» были бюджетные госструктуры европейских стран, в том числе диппредставительства, консульства и т.д. автопарки крупных отелей и аэропортов. Производство длилось с 1976 по 1983-й, отдельные авто строили под заказ до 1985 года. В наши дни M-B 250 редко где встретишь, и мало кому он сейчас интересен.
Данный автомобиль выставляли на аукцион, максимальная ставка не дотянула даже до $7000, не перебив зарезервированный минимум.
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