Редкая версия Mercedes W123: «Бюджетный» лимузин малосерийного производства

Всё бы хорошо, но глядя на этот аппарат у меня возникает только один вопрос – зачем? Зачем понадобилось растягивать сто двадцать третий, превращая его в лимузин, если у Мерседеса были прекрасные «Пульманы», хотя бы на базе W116. Непонятно, но факт остается фактом, выпустили их аж 2888 экземпляров.