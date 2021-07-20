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Редкая версия Mercedes W123: «Бюджетный» лимузин малосерийного производства

Редкая версия Mercedes W123: «Бюджетный» лимузин малосерийного производства (16 фото)

Автор:
20 июля 2021 08:55
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   Mercedes-Benz   авто   автомир   автомобили   лимузин   ретро авто   
171
16
Mercedes-Benz в 123 кузове – машина легендарная. Именно с ней связывают то самое качество, которым славилась марка, и которого увы, больше нет и наверняка не будет. Довольно много их ездит по дорогам небогатых стран, и владельцы не спешат с ними расставаться.
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Метки: Mercedes   Mercedes-Benz   авто   автомир   автомобили   лимузин   ретро авто   
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1  комментарий
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Вася 20 минут назад
про название задих сидений первый раз узнал..
потенциальный пассажир - простите, не подвезёте ?
Водила - не вопрос, присаживайтесь на страпонтен..
..далее игра непереводимых слов
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Лан не урчи

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