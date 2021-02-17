Mercedes-Benz 560 TEL и 560 SEC — Что делать если Mercedes не выпускает нужный кузов?!

Представленный в 1976 году Mercedes-Benz серии 126 был выдающимся автомобилем. Это было второе поколения S-класса (Sonderklasse – в переводе с немецкого «Особый класс»), находящегося на острие технического прогресса, а своей монументальной внешностью как в виде седана, так и в виде купе (другие варианты кузовов официально не предлагались), внушавшего трепет и уважение окружающим!

Автомобиль оказался настолько удачным, что несмотря на огромную стоимость разошелся по гаражам диктаторов, бизнесменов, звезд шоу-бизнеса и прочих бандитов тиражом около 900 000 экземпляров. Не удивительно, что при таком количестве выпущенных машин нашлись энтузиасты, решившие выделиться из общей массы: один превратил седан W126 в универсал, а другой – купе С126 в кабриолет. Естественно, проекты строились из самых навороченных версий…

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Mercedes-Benz 560 TEL Estate 1990 by Caro 0 Источник: Как-то раз объявился человек жаждущий водить премиум-универсал Mercedes-Benz (справедливости ради необходимо отметить, что таких персонажей было достаточно много), но среди серийных предложений были массовый универсал 124-й серии (автомобиль крайне достойный, но недостаточно премиальный), а также G-класс, бывший в 80-е годы не сильно роскошнее нашего УАЗа… Были, конечно, еще кареты скорой помощи и катафалки от специализированных предприятий, но это уже перебор ;) Растерянного клиента с полными карманами денег подхватили инженеры ателье Caro International из Гамбурга, превратившие великолепный седан 560 SEL 1990 года выпуска в супер-универсал 560 TEL!

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0 Источник: Заднюю часть адаптировали от 124-го универсала, от него же использовали фонари и детали подвески, многое пришлось изготовить индивидуально с большим вниманием к деталям, как того требовал S-класс. В салоне всё уже было более чем прилично: кожа, дерево! Под капотом находился 5,5-литровый V8 мощностью 300 лошадиных сил – отличный для своего времени агрегат. С возросшим весом на спортивную динамику рассчитывать было-бы глупо, но для главной задачи: пронестись по левой полосе через Европу на побережье Средиземного моря, не задумываясь брать ли с собой любимое кресло, автомобиль подходил идеально!

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Багажник более чем вместительный! 0 Источник:

Mercedes-Benz 560 SEC Convertible 1986 by Straman 0 Источник: Ну а на побережье (уже американском), другой обеспеченный персонаж решил, что слишком много людей наслаждаются жизнью за рулем кабриолетов SL и ему необходимо делать это в кабриолете 560 SEC… Отрезать крышу великолепного купе небесно-голубого цвета взялись специалисты калифорнийского ателье Straman. Задача оказалась несколько сложнее, чем в случае с универсалом. Немцы, наверное, не зря отказались от идеи подобного кабриолета… Лишившись крыши, кузов потерял изрядную долю жесткости – автомобиль пришлось серьезно усиливать, что естественно сказалось на весе. А поскольку купе было в американской версии, то лошадиных сил в нем всего 242. Уже маловато!

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0 Источник: Плюс, создание складной крыши – особое искусство, которое в Straman еще постигли не полностью... Сложенный верх S-класса выглядит, как плащ-палатка, да и в поднятом виде так себе! Зато эксклюзивно и наслаждаться солнцем можно вчетвером, в компании с тремя загорелыми красотками! В 1980-е годы за это никому-бы извиняться не пришлось ;)

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0 Источник: Словом, деньги были потрачены с пользой! На работы по удалению крыши было потрачено 115 000 долларов, а на её удлинение… 200 000 долларов. Похоже, с пользой я погорячился :)