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Mercedes-Benz 560 TEL и 560 SEC — Что делать если Mercedes не выпускает нужный кузов?!

Mercedes-Benz 560 TEL и 560 SEC — Что делать если Mercedes не выпускает нужный кузов?! (14 фото)

Автор:
17 февраля 2021 08:32
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   mercedes-benz   авто   автомир   автомобили   кабриолет   универсал   
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Представленный в 1976 году Mercedes-Benz серии 126 был выдающимся автомобилем. Это было второе поколения S-класса (Sonderklasse – в переводе с немецкого «Особый класс»), находящегося на острие технического прогресса, а своей монументальной внешностью как в виде седана, так и в виде купе (другие варианты кузовов официально не предлагались), внушавшего трепет и уважение окружающим!
Автомобиль оказался настолько удачным, что несмотря на огромную стоимость разошелся по гаражам диктаторов, бизнесменов, звезд шоу-бизнеса и прочих бандитов тиражом около 900 000 экземпляров. Не удивительно, что при таком количестве выпущенных машин нашлись энтузиасты, решившие выделиться из общей массы: один превратил седан W126 в универсал, а другой – купе С126 в кабриолет. Естественно, проекты строились из самых навороченных версий…
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Метки: Mercedes   mercedes-benz   авто   автомир   автомобили   кабриолет   универсал   
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