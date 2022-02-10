Автоностальгия: три самых нестандартных автомагнитолы из позднего СССР

Всего годом позже Ленинградский завод «Россия» выпустит монофонический радиоприемник Круиз-203, что станет определенным прорывом, первопроходцем по целому ряду направлений. Он впервые в СССР обладал полноценным синтезатором частот вкупе с настоящим цифровым дисплеем. Отличался и наличием «крепкой» памяти на частоты, и солидным разнообразием диапазонов приема. Знатоки уверяют, что дизайн «Круиза» очень неплохо гармонировал с интерьерными особенностями ранних «восьмерок», особенно с их обилием индикаторных лампочек на приборке.



Наклейка на корпусе сообщала, что это устройство «с микрокомпьютерным управлением и синтезатором частоты». Так это тогда именовалось, ибо реально обладало «волшебной» исполняемой программой, пусть и простейшей. Уникальность «Круиза» для нашей радиопромышленности заключалась в обладании электронной настройкой с автопоиском и аж шестеркой ячеек памяти для избранных радиостанций. Особо много-то их и не существовало «в природе», имею в виду, самих станций. Только с начала 90-х они стали плодиться с головокружительной быстротой. И рекламы в вещании еще не появилось, так что переключаться при ее «нашествии», как сейчас, тоже не было нужды.



Диапазонов «Круизе» поддерживал уже 7, из их четыре – коротковолновые! Что по меркам наших широких просторов становилось весьма полезным, прием оставался устойчивым даже вдалеке от городов.

Досадным огрехом, как у собрата «Тонара», назовем цифровой дисплей все с теми же малюсенькими светодиодными индикаторами. Их и в хорошем освещении было сложно разглядеть, а уж когда солнышко отсвечивало, то экран и вовсе становился слабо различимым.