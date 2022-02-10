Автоностальгия: три самых нестандартных автомагнитолы из позднего СССР

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Оригинальные детища советской электроники периода «предраспада» Союза.
Нашу электронику принято поругивать или просто относиться к ней снисходительно. В советское время ситуация была примерно та же, в том числе, и в кластере автомобильной аудиотехники. Однако, в конце эпохи, на рубеже 80-90-х, было несколько приятных исключений. Да, приходится признать, общей картины отставания от западных технологий они не меняли, но и все же… Все же была троица необычных аудиосистем, вполне прогрессивных по тем временам. О них и пойдет сегодня речь. Поностальгируем?!!
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От первого авторадио до CD-автомагнитолы
Начнем с краткого исторического экскурса: как все начиналось, и до чего мы «докатились» к началу 90-х.
На производстве авто-радиоприемников и магнитол в СССР специализировались до 20 предприятий в разных уголках страны. Большинство из них не баловало потребителя разнообразием моделей и креативом разработок. Но были и счастливые исключения, что славились относительно регулярными новинками.
Ведущими в данном сегменте считались, и не без оснований, радиозавод в Муроме (Владимирская область), Сарапульский завод в Удмуртии, подмосковная «Звезда» в Загорске и их белорусский аналог в Гродно.
На заре развития автомобильных радиоприемников мы не слишком значимо отставали от западных технологий. В США такое «чудо техники» впервые появилось в 1930 году, Европа следовала по пятам и выдала на-гора своего первенца два года спустя.
На производстве авто-радиоприемников и магнитол в СССР специализировались до 20 предприятий в разных уголках страны. Большинство из них не баловало потребителя разнообразием моделей и креативом разработок. Но были и счастливые исключения, что славились относительно регулярными новинками.
Ведущими в данном сегменте считались, и не без оснований, радиозавод в Муроме (Владимирская область), Сарапульский завод в Удмуртии, подмосковная «Звезда» в Загорске и их белорусский аналог в Гродно.
На заре развития автомобильных радиоприемников мы не слишком значимо отставали от западных технологий. В США такое «чудо техники» впервые появилось в 1930 году, Европа следовала по пятам и выдала на-гора своего первенца два года спустя.
В СССР первый радиоприемник в автомобиле «прописался» в 1936-м. Разумеется, это не была машина массового производства. Таким аксессуаром роскоши обзавелся первый советский лимузин, ЗИС-101, что и сам долгое время оставался «авто-аристократом».
Дальше случились эксперименты с проигрывателями для винила (50-60-е годы), впрочем, не самые успешные. Новый рывок западная индустрия сделала в данной специализации с появлением компакт-кассет. А мы, увы, снова оказались в роли догоняющих. Хотя отрыв и был пока еще не фатальным: Год рождения первой отечественной автомагнитолы — 1975, то есть, спустя 5-6 лет после их появления «в их буржуинстве».
И с тех времен отставание стало лишь нарастать. Западные аналоги вскоре обзавелись автореверсом, удобным алгоритмом поиска треков, другими полезными опциями. В том числе, таким «умным» функционалом как жидкокристаллический дисплей и цифровая настройка.
У нас же даже самые «навороченные» приемники базировались на ручной настройке. В конце 80-х, со сменой инженерных поколений, стали заметны попытки, как сейчас бы сказали, апгрейда. Но было уже поздно: мы неумолимо приближались к развалу «Союза нерушимого». А «загнивающий» Запад тем временем дорос до уникального для той эпохи создания, первой CD-автомагнитолы, она появилась еще в 1984-м.
Дальше случились эксперименты с проигрывателями для винила (50-60-е годы), впрочем, не самые успешные. Новый рывок западная индустрия сделала в данной специализации с появлением компакт-кассет. А мы, увы, снова оказались в роли догоняющих. Хотя отрыв и был пока еще не фатальным: Год рождения первой отечественной автомагнитолы — 1975, то есть, спустя 5-6 лет после их появления «в их буржуинстве».
И с тех времен отставание стало лишь нарастать. Западные аналоги вскоре обзавелись автореверсом, удобным алгоритмом поиска треков, другими полезными опциями. В том числе, таким «умным» функционалом как жидкокристаллический дисплей и цифровая настройка.
У нас же даже самые «навороченные» приемники базировались на ручной настройке. В конце 80-х, со сменой инженерных поколений, стали заметны попытки, как сейчас бы сказали, апгрейда. Но было уже поздно: мы неумолимо приближались к развалу «Союза нерушимого». А «загнивающий» Запад тем временем дорос до уникального для той эпохи создания, первой CD-автомагнитолы, она появилась еще в 1984-м.
ТОНАР РП-303А, 1987 год, с цифровыми часами
Предвестником цифрового бума стал монофонический радиоприемник, созданный кудесниками Молодечненского радиозавода «Спутник» (в Белоруссии). Его «носителями были, в первую очередь, ВАЗовские модели 2105-07 и 2108.
Отличительной особенностью «Тонара» этой модификации были встроенные цифровые часы. Кто-то скажет: эка невидаль! И будет неправ. Для наших «палестин» тогда это была реальная крутизна. Причем, это ж не просто подмигивающие циферки. Часы обладали сказочной возможностью включать радио в то время, какое запрограммирует водитель.
Напомним: за бортом авто шел перестроечный, но все же позднесоветский 1987 год. Цифровая индикация сама по себе считалась редкостью, становилась предметом вожделения автолюбителей и профи «жанра». А тут еще и интегрированное устройство, функциональный тандем! В то самое время, когда даже гибрид радио и кассетника оставался в стране большой редкостью.
Переключение диапазонов в новинке осуществлялось «псевдо-сенсорным». способом Это не ругательство, а вполне официальная терминология для метода. Переход по ДВ, СВ и УКВ производился последовательным нажатием единственной кнопки по кругу, без фиксации.
Радио, ко всему прочему, издавалось в двух вариантах цвета панели – можно заполучить черное или серебристое, а это тоже конкурентное преимущество, коего были тогда напрочь лишены конкуренты.
Не скроем и большой минус всего этого великолепия: шикарные часики не так просто использовать, поскольку разглядеть время надо было умудриться. Тем более, при движении: циферки-то крайне малы «ростом». Работал дисплей от четырех светодиодных цифровых индикаторов красного цвета.
Отличительной особенностью «Тонара» этой модификации были встроенные цифровые часы. Кто-то скажет: эка невидаль! И будет неправ. Для наших «палестин» тогда это была реальная крутизна. Причем, это ж не просто подмигивающие циферки. Часы обладали сказочной возможностью включать радио в то время, какое запрограммирует водитель.
Напомним: за бортом авто шел перестроечный, но все же позднесоветский 1987 год. Цифровая индикация сама по себе считалась редкостью, становилась предметом вожделения автолюбителей и профи «жанра». А тут еще и интегрированное устройство, функциональный тандем! В то самое время, когда даже гибрид радио и кассетника оставался в стране большой редкостью.
Переключение диапазонов в новинке осуществлялось «псевдо-сенсорным». способом Это не ругательство, а вполне официальная терминология для метода. Переход по ДВ, СВ и УКВ производился последовательным нажатием единственной кнопки по кругу, без фиксации.
Радио, ко всему прочему, издавалось в двух вариантах цвета панели – можно заполучить черное или серебристое, а это тоже конкурентное преимущество, коего были тогда напрочь лишены конкуренты.
Не скроем и большой минус всего этого великолепия: шикарные часики не так просто использовать, поскольку разглядеть время надо было умудриться. Тем более, при движении: циферки-то крайне малы «ростом». Работал дисплей от четырех светодиодных цифровых индикаторов красного цвета.
Шкала настройки в этом приемнике тоже отличалась от западных образцов, хотя в Союзе и не была «эксклюзивной». Это вакуумно-люминисцентный индикатор. Уже не «древнегреческий» способ с механической настройкой, когда по табличке с цифрами двигалась на ниточке стрелка, подсказывающая частоту. Но и не цифровой метод, коим тогда уже пользовались западные разработчики.
Нечто промежуточное: все еще аналоговая настройка, да и ручка оставалась классической. А шкала уже напоминала электронную, но лишь формально. По зеленовато-синему индикатору перемещалась, по мановению руки владельца, светящаяся полоска «поисковика».
Большое неудобство — система разметки: не в мегагерцах, а в условных цифрах от 1 до 10, что осложняло четкость настройки на нужную частоту.
Нечто промежуточное: все еще аналоговая настройка, да и ручка оставалась классической. А шкала уже напоминала электронную, но лишь формально. По зеленовато-синему индикатору перемещалась, по мановению руки владельца, светящаяся полоска «поисковика».
Большое неудобство — система разметки: не в мегагерцах, а в условных цифрах от 1 до 10, что осложняло четкость настройки на нужную частоту.
Круиз-203, 1988 год: новые возможности
Всего годом позже Ленинградский завод «Россия» выпустит монофонический радиоприемник Круиз-203, что станет определенным прорывом, первопроходцем по целому ряду направлений. Он впервые в СССР обладал полноценным синтезатором частот вкупе с настоящим цифровым дисплеем. Отличался и наличием «крепкой» памяти на частоты, и солидным разнообразием диапазонов приема. Знатоки уверяют, что дизайн «Круиза» очень неплохо гармонировал с интерьерными особенностями ранних «восьмерок», особенно с их обилием индикаторных лампочек на приборке.
Наклейка на корпусе сообщала, что это устройство «с микрокомпьютерным управлением и синтезатором частоты». Так это тогда именовалось, ибо реально обладало «волшебной» исполняемой программой, пусть и простейшей. Уникальность «Круиза» для нашей радиопромышленности заключалась в обладании электронной настройкой с автопоиском и аж шестеркой ячеек памяти для избранных радиостанций. Особо много-то их и не существовало «в природе», имею в виду, самих станций. Только с начала 90-х они стали плодиться с головокружительной быстротой. И рекламы в вещании еще не появилось, так что переключаться при ее «нашествии», как сейчас, тоже не было нужды.
Диапазонов «Круизе» поддерживал уже 7, из их четыре – коротковолновые! Что по меркам наших широких просторов становилось весьма полезным, прием оставался устойчивым даже вдалеке от городов.
Досадным огрехом, как у собрата «Тонара», назовем цифровой дисплей все с теми же малюсенькими светодиодными индикаторами. Их и в хорошем освещении было сложно разглядеть, а уж когда солнышко отсвечивало, то экран и вовсе становился слабо различимым.
Наклейка на корпусе сообщала, что это устройство «с микрокомпьютерным управлением и синтезатором частоты». Так это тогда именовалось, ибо реально обладало «волшебной» исполняемой программой, пусть и простейшей. Уникальность «Круиза» для нашей радиопромышленности заключалась в обладании электронной настройкой с автопоиском и аж шестеркой ячеек памяти для избранных радиостанций. Особо много-то их и не существовало «в природе», имею в виду, самих станций. Только с начала 90-х они стали плодиться с головокружительной быстротой. И рекламы в вещании еще не появилось, так что переключаться при ее «нашествии», как сейчас, тоже не было нужды.
Диапазонов «Круизе» поддерживал уже 7, из их четыре – коротковолновые! Что по меркам наших широких просторов становилось весьма полезным, прием оставался устойчивым даже вдалеке от городов.
Досадным огрехом, как у собрата «Тонара», назовем цифровой дисплей все с теми же малюсенькими светодиодными индикаторами. Их и в хорошем освещении было сложно разглядеть, а уж когда солнышко отсвечивало, то экран и вовсе становился слабо различимым.
Автомагнитола Урал РМ-292, 1991 год: финальный аккорд
«Лебединая песня» из разряда советских разработок Сарапульского радиозавода — автомагнитола Урал РМ-292. К покупателю вышла уже в 1991-м, но создавалась еще на излете советской эпохи, так что здесь ее упоминаем вполне уместно. Вот тут жидкокристаллический дисплей был полноценным, «взрослым». И эта магнитола стала не просто первой, но и единственной в СССР обладательницей такого экрана.
И приемник под стать: тут есть и цифровая настройка частот, автопоиск, да и в памяти зафиксированы те же шесть станций, что и у упомянутого выше предшественника. Дисплей еще и подсвечен янтарно-желтым теплым «излучением. Часть клавишей тоже могла похвастаться подсветкой.
Проигрыватель кассетный. Скромный, но «типовой» для того времени дизайн передней панели. На «лице» надписи, расшифровывающие некоторые детали внутреннего содержания, например, тут есть подсказка о наличии зарубежного лентопротяжного механизма, как правило, это «бонус» от японской Tanаshin или корейского Samsung.
И приемник под стать: тут есть и цифровая настройка частот, автопоиск, да и в памяти зафиксированы те же шесть станций, что и у упомянутого выше предшественника. Дисплей еще и подсвечен янтарно-желтым теплым «излучением. Часть клавишей тоже могла похвастаться подсветкой.
Проигрыватель кассетный. Скромный, но «типовой» для того времени дизайн передней панели. На «лице» надписи, расшифровывающие некоторые детали внутреннего содержания, например, тут есть подсказка о наличии зарубежного лентопротяжного механизма, как правило, это «бонус» от японской Tanаshin или корейского Samsung.
От западных образцов с ЖК-дисплеем мы опять безнадежно отстали, уже лет на 10. На Mercedes-Benz первую такую магнитолу водрузили в 1981-м. Так это ж все-таки Мерседес!
И там, и у нас пришлось столкнуться с «родовой болезнью» жидкокристаллических дисплеев. Они со временем начинали «протекать». Изображение плыло, а то и совсем пропадало. Решили и эту проблему. Но это уже была задача новой эпохи, другой страны…
И там, и у нас пришлось столкнуться с «родовой болезнью» жидкокристаллических дисплеев. Они со временем начинали «протекать». Изображение плыло, а то и совсем пропадало. Решили и эту проблему. Но это уже была задача новой эпохи, другой страны…
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Даже наручные часы электронные выпускались с 1973 года.. а уж прочая индикация была раньше... Дети 90-х реально считают, что до них ничего вообще не было?
А вот радио на Иж-412 было на удивление качественным и даже красивым. Кроме того, имело немаловажную в те годы фишку - замок, позволяющий легко его уносить с собой, да и выдрать его, пока ты ходишь в магазин, было совсем не просто. Кроме того, оно имело собственную антенну, и могло использоваться отдельно(при наличии питания и динамиков, конечно). Не помню точно, но вроде там даже специальные разъемы для внешних подключений были на задней панели.
Правда, ставилось оно лишь на экспортные модели, и неплохо прибавляло к цене машины.