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Детейлинг в СССР: чем советские автолюбители полировали свои машины?

Детейлинг в СССР: чем советские автолюбители полировали свои машины? (8 фото)

Автор:
15 октября 2020 09:13
Сообщество : Автомир
Метки: Полироль   СССР   авто   автомир   автомобили   детейлинг   полировка автомобиля   советские автомобили   
1996
8
Наверняка каждый из нас хоть раз подмечал, как нарядно выглядят машины на старых фото, годов так пятидесятых. А чем, собственно, наши дедушки и прадедушки полировали своих железных коней? Ведь такого разнообразия паст для ухода за кузовом, как сейчас не было, а о студиях детейлинга вообще никто даже не слышал
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Метки: Полироль   СССР   авто   автомир   автомобили   детейлинг   полировка автомобиля   советские автомобили   
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6  комментариев
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Evita 4 часа назад
Вот мне интересно... Почему у нас в Латвии все импортные машины 80-х и 90-х годов практически исчезли, а советских "жигулей" или "волг" ещё предостаточно? Получается так, что их делали качественнее? В таком случае, где логика в извечном нытье неких индивидуумов насчёт "совковых вёдер"?
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LEPA Полчаса назад

Детейлинг в СССР: чем советские автолюбители полировали свои машины?
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