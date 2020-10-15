Детейлинг в СССР: чем советские автолюбители полировали свои машины?

Наверняка каждый из нас хоть раз подмечал, как нарядно выглядят машины на старых фото, годов так пятидесятых. А чем, собственно, наши дедушки и прадедушки полировали своих железных коней? Ведь такого разнообразия паст для ухода за кузовом, как сейчас не было, а о студиях детейлинга вообще никто даже не слышал
Пришлось изучить немало архивной литературы, как специализированной технической тех времен, так и различных гаражных манускриптов в поиске тех самых составов паст для полировки, благодаря которым «Москвичи», «Запорожцы», «Победы» и другая техника имела достойный вид.
Составы паст примитивны, я так понял, самым главным их компонентом было усердие и любовь к автомобилю, ведь всё приходилось делать вручную.
Составы паст примитивны, я так понял, самым главным их компонентом было усердие и любовь к автомобилю, ведь всё приходилось делать вручную.
Итак, для изготовления полировальных паст применялись компоненты, которые можно было купить в хозяйственном магазине и аптеке. Вот что нужно было для одного из самых распространенных и эффективных составов. Касторовое масло в пропорции 6%, вазелиновое масло 17%, трепел (рыхлый порошок, используется в производстве цемента и разных штукатурок) 8% и обычная вода – 69% от объема.
Масла смешивались одно с другим, перемешивались с трепелом, и разбавлялись водой. Получившаяся паста эффективно удаляла масляные пятна на кузове машины, выравнивала мелкие царапинки и создавала водостойкую плёнку которой хватало на пару дождей.
Масла смешивались одно с другим, перемешивались с трепелом, и разбавлялись водой. Получившаяся паста эффективно удаляла масляные пятна на кузове машины, выравнивала мелкие царапинки и создавала водостойкую плёнку которой хватало на пару дождей.
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Почти сходный состав, только с добавлением ксилола (такой растворитель) применялся для полировки после мытья машины. Сперва он наносился мягкой тряпкой на кузов, и предварительно растирался до однородной плёнки, а затем куском фланели кузов натирали до сияющего блеска.
Для кузовов, окрашенных нитроэмалью делали следующую пасту. Смешивали между собой пол литра парафинового масла (его и сейчас можно купить, применяется в изготовлении кремов) 100 грамм лимонного масла и 50 грамм кедрового масла. Получившуюся смесь разбавляли в 4 литрах скипидара (растворитель для масляных красок), и мягкой тряпкой растирали по кузову, с последующей полировкой куском мягкой фланели.
Такой состав не подходил для «Москвичей» и «Побед», окрашенных глифталевыми красками, так как скипидар такую краску растворял, а для ЗИС-110 или ГАЗ-12 «ЗИМ», кузова которых красили «нитрой» был в самый раз.
Это всё были так называемые дедовские рецепты, но любопытно, что состав промышленного продукта не сильно от них отличался. «Полироль №290», вроде так она называлась, выпускавшаяся в пятидесятых на Ярославском заводе, имела в своём составе всё ту же касторку, вазелиновое масло и воду, но вместо трепела там использовали перетёртый в пыль оксид алюминия, больше известный как корунд.
Вообще, специализированная автокосметика в СССР появилась в семидесятых, в основном она была производства ГДР.
Как видите, ничего сложного в тех пастах не было, только про усердие в начале поста я не зря упоминал, ведь чем тщательней орудовали тряпкой и фланелью, тем ярче был результат. Ну а без любви к своей машине едва ли вручную весь кузов целиком отполируешь, работа то не лёгкая.
Как видите, ничего сложного в тех пастах не было, только про усердие в начале поста я не зря упоминал, ведь чем тщательней орудовали тряпкой и фланелью, тем ярче был результат. Ну а без любви к своей машине едва ли вручную весь кузов целиком отполируешь, работа то не лёгкая.
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