Детейлинг в СССР: чем советские автолюбители полировали свои машины?

Вообще, специализированная автокосметика в СССР появилась в семидесятых, в основном она была производства ГДР.



Как видите, ничего сложного в тех пастах не было, только про усердие в начале поста я не зря упоминал, ведь чем тщательней орудовали тряпкой и фланелью, тем ярче был результат. Ну а без любви к своей машине едва ли вручную весь кузов целиком отполируешь, работа то не лёгкая.