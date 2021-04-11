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Мужчина украсил авто разными фигурками

Мужчина украсил авто разными фигурками (6 фото)

Автор:
11 апреля 2021 11:30
Сообщество : Автомир
Метки: СССР   авто   история   машина   сталин   творчество   фигурки   фото   
144
6
Дело было в одном из городов России. Некий мужик, испытывал неимоверную страсть к творчеству. Страсть была настолько велика, что он буквально не мог усидеть на одном месте. В качестве объекта для удовлетворения он выбрал свой автомобиль.
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Метки: СССР   авто   история   машина   сталин   творчество   фигурки   фото   
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4  комментария
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8k
Vlad 42 минуты назад
На холодильнике уже наверное места нет, начал магнитики на авто клеить.
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14
manul74 39 секунд назад
колхозstyle
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414
Zvirbulis 36 минут назад
У меня в гараже бюст Сталина стоит. Очень уважаю этого лидера некогда нашей общей Родины. Боролся он со всякой гнидой очень достойно. В том числе и у нас в Латвии.
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12k
KOSTELLO 53 минуты назад
На лобовухе - За Родину, за Сталина.
На торпедо - освежитель в виде монаршей короны.
И руль в стразах.

Е.б.а.ть там больной человек за рулем ездит
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