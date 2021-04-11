Мужчина украсил авто разными фигурками

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Дело было в одном из городов России. Некий мужик, испытывал неимоверную страсть к творчеству. Страсть была настолько велика, что он буквально не мог усидеть на одном месте. В качестве объекта для удовлетворения он выбрал свой автомобиль.
Сначала он начал оклеивать кузов машины разными фигурками. Получалось конечно криво, но мужик уже не мог остановиться. Автомобиль буквально обрастал фигурками лошадей, подков, орлов и еще непонятно чем.
Но в стремлении сделать хорошо, мужик начал заходить очень далеко и в какой-то момент он добавляет на стёкла автомобиля портрет Сталина.
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И вот однажды он приехал в гости и припарковался во дворе. Мимо парковки шёл дедушка ветеран.
Увидя такой автомобиль с наклеенным портретом Сталина, дед ветеран заплакал и сказал, что в его времена за такие «художества» автору дали 20 лет лагерей в лучшем случае.
И их добавил, что их поколение с особым трепетом относится ко всему, что связанно с войной и Сталиным.
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На торпедо - освежитель в виде монаршей короны.
И руль в стразах.
Е.б.а.ть там больной человек за рулем ездит