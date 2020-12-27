Первые машины советских актеров

Фрунзик Мктрчян 20 лет ждал, пока ему разрешат купить автомобиль.
Купить новый личный автомобиль в СССР могли себе позволить далеко не все советские актеры. Тогда это был предмет роскоши, а не средство передвижения, как сейчас. О "Жигулях", " Москвиче" или " Волге" мечтали многие. И у многих эта мечта исполнилась...
Сейчас в это трудно поверить, но столь популярный актер Фрунзик Мктрчян 20 лет стоял в очереди на "Волгу, но все таки купил машину. Нет, не очередь его подошла, а помог старый друг Вахтанг Кикабидзе, который уговорил его приехать в Тбилиси и лично пойти на прием к Первому секретарю ЦК компартии Грузии Эдуарду Шеварнадзе. В ЦК компартии Армении Фрунзику Мкртчяну отказали, хотя он и писал туда письма...
Кикабидзезаранее записался на прием, пришли они вместе. Шеварнадзе их радушно и встретил и за две минуты подписал заветное разрешение на приобретение автомобиля.
Сейчас в это трудно поверить, но столь популярный актер Фрунзик Мктрчян 20 лет стоял в очереди на "Волгу, но все таки купил машину. Нет, не очередь его подошла, а помог старый друг Вахтанг Кикабидзе, который уговорил его приехать в Тбилиси и лично пойти на прием к Первому секретарю ЦК компартии Грузии Эдуарду Шеварнадзе. В ЦК компартии Армении Фрунзику Мкртчяну отказали, хотя он и писал туда письма...
Кикабидзезаранее записался на прием, пришли они вместе. Шеварнадзе их радушно и встретил и за две минуты подписал заветное разрешение на приобретение автомобиля.
Кстати, и сам Кикабидзе хотел получить еще одно разрешение на себя. Он в тот год был в долгах, денег на покупку машины у него не было, думал занять, перепродать машину, как -то выкрутится, но Шеварднадзе ему отказал. В шутку сказал: " Обойдешься пока!". Кикабидзе не обиделся, он был очень рад, что помог старому другу...
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А это счастливые обладатели желтой " Волги" - Владимир Меньшов, Вера Алентова и в машине сидит радостная Юля.
Есть фотография у личной машины и в семейном архиве актрисы Валентины Титовой. Ее бывший муж, режиссер и актер Владимир Басов, очень гордился своей белой "Волгой".
Зиновий Ефимович Гердт был заядлым автолюбителем, причем водил машину без специальных приспособлений для ноги. Даже в преклонные годы, уже будучи тяжело больным, он любил садиться за руль.
Как-то раз, еще в советские годы, с ним приключилась очень забавная история
Однажды Зиновий Ефимович Гердт выпил в гостях и возвращался домой на машине. В автомобиле он был с женой. В то время у него была какая- то поддержанная японская иномарка с правым рулём. Не всякий гаишник еще видел такую. И вот, в тот вечер его останавливает инспектор ГАИ. Заглянув в машину, инспектор буквально столбенеет. Потому как видит, что на водительском кресле сидит мужчина, а руля у машины нет! Увидев изумление гаишника, Гердт легко так говорит: "Да это херня! Когда я выпью, я всегда отдаю руль жене..."
1960 год. Анатолий Папанов у своего любимого "Москвича". Папанов обожал машины. Первый в его жизни автомобиль - списанная из воинской части "Победа". Потом у актера были и " Москвич", и "Волга" и "Жигули" ..
Первый свой автомобиль Алексей Баталов купил благодаря Анне Ахматовой. Он только вернулся из армии и подруга их семьи Анна Андреевна Ахматова дала ему денег, чтобы тот прикупил себе новой одежды. Баталов отказывался брать, но Ахматова настояла. Он тут же помчался в комиссионку, но на пути встретил автомагазин, в котором продавали поддержанные машины. Он присмотрелся к самому дешевому "Москвичу-401". Узнав у продавца цену, он тут же смекнул, что ровно эта сумма сейчас греет его карман. На покупку он решился моментально.
Он называл свой автомобиль Анечкой . Анна Ахматова была его частым пассажиром. Они часто вместе ездили в глухие подмосковные деревни, чтобы отправить посылку в лагерь её сыну, Льву Гумилёву: из Москвы это было делать запрещено.
Он называл свой автомобиль Анечкой . Анна Ахматова была его частым пассажиром. Они часто вместе ездили в глухие подмосковные деревни, чтобы отправить посылку в лагерь её сыну, Льву Гумилёву: из Москвы это было делать запрещено.
Александр Ширвиндт Михаил Державин, Роксана Бабян. Пикник на обочине. Все как было привычно в те годы - аккуратно расстилаем газетку на капот, достаём из сумки бутылочку, помидорчики - огурчики... Ляпота...
Первую машину Александру Абдулову подарили родители. Это была желтая ВАЗ-2101. Он был счастлив! Это уже потом, когда он стал прилично зарабатывать, он покупал себе разные иномарки, но радость от покупки была уже не та... Он часто вспоминал свою первую желтенькую копейку...
С гаишниками у Абдулова случалось много курьёзных историй. Вот одна из них.
С гаишниками у Абдулова случалось много курьёзных историй. Вот одна из них.
Из рассказа Эммануила Виторгана":
" Мы с Сашей вместе снимались в фильме " Чародеи". Ехали мы как-то с Абдуловым из Суздаля в Москву на его машине, а до этого пива выпили. Два поста ГАИ миновали спокойно, на третьем нас тормознули. И что вы думаете, делает Абдулов? Выходит из машины с бутылкой и начинает пить…
- Что вы делаете? Как вы дальше поедете? - спрашивают ошалевшие гаишники.
- Да вот выпить захотелось. А дальше я и не собираюсь ехать, я здесь остаюсь, - отвечает наглый Абдулов. До Москвы мы добрались на такси".
- Что вы делаете? Как вы дальше поедете? - спрашивают ошалевшие гаишники.
- Да вот выпить захотелось. А дальше я и не собираюсь ехать, я здесь остаюсь, - отвечает наглый Абдулов. До Москвы мы добрались на такси".
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