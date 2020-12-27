FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 7147 постов • 678 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Первые машины советских актеров

Первые машины советских актеров (9 фото)

Автор:
27 декабря 2020 10:41
Сообщество : Автомир
Метки: СССР   авто   актеры   интересно   машины   первая машина   фото   
729
9
Фрунзик Мктрчян 20 лет ждал, пока ему разрешат купить автомобиль.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: СССР   авто   актеры   интересно   машины   первая машина   фото   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
65k
Варакин Алексей 16 минут назад
Оказывается, машины только по разрешению можно было покупать?...А мы то и не знали...Антисоветчики краев совсем не видят,пользуются тем,что темное покаление выросло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем Новый внедорожник УАЗ Патриот Life Style скоро появится на дорогах страны Новый внедорожник УАЗ Патриот Life Style скоро появится на дорогах страны Любвеобильный слон перегородил дорогу туристу и устроил «краш-тест» его автомобилю Любвеобильный слон перегородил дорогу туристу и устроил «краш-тест» его автомобилю Уникальный ВАЗ "Бора" без крыши решили продать Уникальный ВАЗ "Бора" без крыши решили продать Россияне смогут купить "красивые" номера для автомобилей за миллионы рублей Россияне смогут купить "красивые" номера для автомобилей за миллионы рублей Автолюбитель обнаружил нетронутую «девятку» 1990 года Автолюбитель обнаружил нетронутую «девятку» 1990 года
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1180690



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Пользователи Сети о советском детстве
5
128
Пользователи Сети о советском детстве
Снежные чудеса, которые увидишь раз в жизни
8
46
Снежные чудеса, которые увидишь раз в жизни
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Обидели лошадку: почему выражение «сивый мерин» используется для обозначения врунишек?
1
5
Обидели лошадку: почему выражение «сивый мерин» используется для обозначения врунишек?
Просивший у "дедушки президента" себе под ёлку акций "Роснефти" школьник получил портрет Путина
0
30
Просивший у "дедушки президента" себе под ёлку акций "Роснефти" школьник получил...
Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем
Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#фото#приколы#интересно#коты#природы#космос#СССР#истории#россии#забавно
#юмор#подборки#люди#интересны#фильмы#новости#прикольные#комментарии#сша#искусство
#животные#факты#автомобили#кино#в мире#рождество#девушки#разное#актеры#картинки

На что жалуетесь?

Вернуться