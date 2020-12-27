Первые машины советских актеров

Купить новый личный автомобиль в СССР могли себе позволить далеко не все советские актеры. Тогда это был предмет роскоши, а не средство передвижения, как сейчас. О "Жигулях", " Москвиче" или " Волге" мечтали многие. И у многих эта мечта исполнилась...



Сейчас в это трудно поверить, но столь популярный актер Фрунзик Мктрчян 20 лет стоял в очереди на "Волгу, но все таки купил машину. Нет, не очередь его подошла, а помог старый друг Вахтанг Кикабидзе, который уговорил его приехать в Тбилиси и лично пойти на прием к Первому секретарю ЦК компартии Грузии Эдуарду Шеварнадзе. В ЦК компартии Армении Фрунзику Мкртчяну отказали, хотя он и писал туда письма...



Кикабидзезаранее записался на прием, пришли они вместе. Шеварнадзе их радушно и встретил и за две минуты подписал заветное разрешение на приобретение автомобиля.