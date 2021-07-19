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Пять секретных грузовиков СССР

Пять секретных грузовиков СССР (10 фото)

Автор:
19 июля 2021 09:25
Сообщество : Автомир
Метки: СССР   авто   автомир   автомобили   грузовик   
1422
10
Как известно многие промышленные предприятия в СССР работали в интересах военных. Не стали исключением и автозаводы. Специально для армии создавались как модификации серийных, так и совершенно уникальные образцы. О самых интересных из них читайте в этой статье.
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Метки: СССР   авто   автомир   автомобили   грузовик   
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3  комментария
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AVATAR 45 минут назад
На последней машине, надо еще цистерну с топливом возить. Даже представить сложно сколько она топлива жрёт
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719
Nick 11 минут назад
Общий характер советского автомобилестроения, до самого последнего перехода на импортные платформы.
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