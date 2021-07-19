Пять секретных грузовиков СССР

Сценарий использования этого агрегата впечатлял не меньше его конструкции. Предполагалось, что для пуска ракеты ЗИЛ-135В скрытно доставят на вертолете Ми-10 в тыл противника. После чего машина своим ходом отправлялась до точки пуска ракеты, а после его осуществления возвращалась к вертолету, а затем и на базу. План насколько дерзкий, настолько и рисковый.



Тем не менее работы по теме продолжались вплоть до 1965 года. Пока ракету 4К95 не сняли с вооружения.