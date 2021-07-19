Пять секретных грузовиков СССР

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Как известно многие промышленные предприятия в СССР работали в интересах военных. Не стали исключением и автозаводы. Специально для армии создавались как модификации серийных, так и совершенно уникальные образцы. О самых интересных из них читайте в этой статье.
Грузовик ракета ЗИЛ
Одним из самых оригинальных грузовиков в этой подборке несомненно является ЗИЛ-135В 1962 года постройки. Собственно это не грузовик вовсе, а мобильная пусковая установка созданная специалистами СКБ автозавода ЗИЛ. Она представляла собой корпус-контейнер к которому крепились 4 электрических мотор-колеса. В передней части контейнера располагались - газотурбинный двигатель мощностью 316 л.с., элементы электрической трансмиссии и топливные баки. Над ними находилась двухместная кабина
Сценарий использования этого агрегата впечатлял не меньше его конструкции. Предполагалось, что для пуска ракеты ЗИЛ-135В скрытно доставят на вертолете Ми-10 в тыл противника. После чего машина своим ходом отправлялась до точки пуска ракеты, а после его осуществления возвращалась к вертолету, а затем и на базу. План насколько дерзкий, настолько и рисковый.
Тем не менее работы по теме продолжались вплоть до 1965 года. Пока ракету 4К95 не сняли с вооружения.
Тем не менее работы по теме продолжались вплоть до 1965 года. Пока ракету 4К95 не сняли с вооружения.
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Плавающие грузовики Урал
В 1966 году по заданию Минобороны, специалисты СКБ Уральского автозавода приступили к созданию грузовых машин нового поколения (семейство Урал-379/395). В 1970 году разработки по теме вылились в создание уникальный грузовиков амфибий - Урал-379П и Урал-395П.
Трехосный грузовик Урал-379П с цельнометаллической кабиной над двигателем, оснащался перспективным дизелем 2Э640 мощностью 200 л.с. По основным компонентам грузовик был унифицирован с Урал-375, за исключением оригинальных мостов со штампованными и сварными картерами.
Плавучесть машины обеспечивалась за счет герметичной кабины и цельнометаллической грузовой платформы с задним откидным бортом. По воде Урал-379П передвигался при помощи двух трехлопастных винтов, установленных сзади машины. С их помощью грузовик груженый 4-тонным балластом мог разогнаться до 6 км/ч.
Трехосный грузовик Урал-379П с цельнометаллической кабиной над двигателем, оснащался перспективным дизелем 2Э640 мощностью 200 л.с. По основным компонентам грузовик был унифицирован с Урал-375, за исключением оригинальных мостов со штампованными и сварными картерами.
Плавучесть машины обеспечивалась за счет герметичной кабины и цельнометаллической грузовой платформы с задним откидным бортом. По воде Урал-379П передвигался при помощи двух трехлопастных винтов, установленных сзади машины. С их помощью грузовик груженый 4-тонным балластом мог разогнаться до 6 км/ч.
Параллельно с трехосным Урал-379, разработали и четырехосный Урал-395 и его плавающую модификацию Урал-395П. Дополнительная ось позволила увеличить грузоподъемность машины с 4 до 7 тонн. В остальном «четырехоска» был практически полностью унифицирована с «трехоской».
В начале 1970-х машины прошли комплекс испытаний. Результаты их неизвестны, но серийной реализации автомобили не получили.
В начале 1970-х машины прошли комплекс испытаний. Результаты их неизвестны, но серийной реализации автомобили не получили.
Автобус атомной войны
Об этом автомобиле до сих пор известно крайне немного. В 1973 году специалисты из 21 НИИ Минобороны создали сверхзащищенный от радиационного и бактериологического заражения автобус КПП-66. Взяв за основу доработанное шасси от ГАЗ-66, они накрыли его специальным кузовом с обшивкой из свинцовых матов и синтетических панелей. Помимо кузова защиту экипажа обеспечивала мощная вентиляционная установка с многослойными фильтрами.
КПП-66 предусматривалось использовать как санитарную или штабную машину в условиях сильнейшего заражения. В 1974 году автомобиль прошел испытания, но в серию так и не поступил.
КПП-66 предусматривалось использовать как санитарную или штабную машину в условиях сильнейшего заражения. В 1974 году автомобиль прошел испытания, но в серию так и не поступил.
Многоосный тяжелый ракетовоз МАЗ
Еще один ракетовоз в этой подборке. На этот раз построенный под иные задачи и на совершенно новом технологическом уровне. Пожалуй самая впечатляющая колесная машина, когда-либо построенная в СССР - МАЗ-7907.
Разработка этого монстра началась в 1983 году, а уже спустя два года конструкторы СКБ-1 Минского автозавода выдали на-гора 24-колесную «многоножку» собственной массой в 65,8 т и грузоподъемностью 150 тонн! Такой гигант предназначался как шасси для мобильной пусковой установки новейшего ракетного комплекса Целина-2.
Разработка этого монстра началась в 1983 году, а уже спустя два года конструкторы СКБ-1 Минского автозавода выдали на-гора 24-колесную «многоножку» собственной массой в 65,8 т и грузоподъемностью 150 тонн! Такой гигант предназначался как шасси для мобильной пусковой установки новейшего ракетного комплекса Целина-2.
Чтобы обеспечить достаточную мобильность этом ракетовозу, инженерам пришлось применить ряд оригинальных технических решений. В качестве силовой установки был использован ГТД мощностью 1200 л.с. Крутящий момент от него передавался к генератору ВСГ-625, а он в свою очередь питал 24 электромотора мощностью 30 кВт. Рама МАЗ-7907 была выполнена из двух частей, которые между собой соединялись горизонтальным шарниром. Четыре передние и задние оси сделали поворотными.
Во время испытаний 1986 года выяснилось, что машина обладает недостаточной динамикой и плохой проходимостью по мягким грунтам. В результате дальнейшую разработку признали бесперспективной.
Во время испытаний 1986 года выяснилось, что машина обладает недостаточной динамикой и плохой проходимостью по мягким грунтам. В результате дальнейшую разработку признали бесперспективной.
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Метки: СССР авто автомир автомобили грузовик
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