Редкие довоенные фотографии советских автозаводов

143
20
Интересные фотографии с различных советских автопроизводств. В подборке есть и достаточно редкие кадры.
КИМ. Первые товарные Форды покидают завод, 1930 год
Завод имени Коммунистического Интернационала Молодёжи (КИМ) вел свою историю с 1930 года. Первоначально на нем велась сборка моделей Ford A и AA из американских машинокомплектов. Позднее, по мере запуска Горьковского автозавода и начала производства на нем ГАЗ-А и АА, соответствующее модели стали выпускать и в Москве. Фактически КИМ являлся ничем иным как филиалом ГАЗа.
×
Готовые автомобили, 1930 год
В 1939 году завод был переориентирован под выпуск легковых автомобилей. Для этого на ГАЗе была разработана малолитражка КИМ-10. Однако наладить ее массовый выпуск до войны так и не успели.
КИМ-10-50 на территории завода, 1940 год
После войны завод был переименован в МЗМА, а в 1947 году он дал свою первую продукцию - легендарный Москвич-400.
ГАЗ. Готовая продукция завода ГАЗ, ~1935 год
В мае 1929 года правительство СССР и фирма Форд заключили историческое соглашение об организации массового производства автомобилей в СССР. В мае 1930 года состоялась закладка первого камня, а уже в январе 1932 года с главной проходной выехали первые грузовики ГАЗ-АА. Под конец того же года, ГАЗ освоил производство легкового ГАЗ-А.
Кузнечный цех, 1932 год
ГАЗ-А и АА являлись лицензионными копиями одноименных автомобилей Форд. Но копии не полные. Отечественные инженеры провели немало усовершенствований в конструкции автомобилей, дабы адаптировать их к нашим условиям.
Торжественные мероприятия по поводу запуска автозавода, 1932 год
Кроме того машины регулярно участвовали в испытательных автопробегах. В 1933 году состоялся 10-тысячный автопробег по маршруту Москва-Горький-Оренбург-Актюбинск-Ташкент-Кара-Кум-Тбилиси-Ростов-на-Дону-Москва. В пробеге известным как «Каракумский» участвовало 23 автомобиля, в том числе импортные.
ГАЗ-А
До войны на ГАЗе освоили множество моделей среди которых была знаменитая «М-ка» - ГАЗ-М-1. Она представляла собой серьезно переработанный Ford Model B. Эта была последня модель, на которую Форд представил полную техническую документацию.
ЗИС. Сборка автомобилей ЗИС-101 и ЗИС-5, 1938 год
Старейший отечественный завод АМО был построен еще до революции в 1916 году. Впрочем, какого-то массового производства там освоить не успели. Многое изменилось с приходом советской власти.
Сборка АМО-Ф-15, 1924 год
На первых этапах завод занимался ремонтном импортных грузовиков, но с 1924 года на АМО начинается производство первого советского грузовика АМО Ф-15. Полуторатонный грузовик был хорош, но в стране где активно проходила индустриализация, требовалось что-то посерьезнее.
Отправка готовой продукции, 1934 год
В 1931 году завод наладил производство 2,5-тонного грузовика АМО-3. Он представлял собой локализованную и модернизированную копию американского Autocar-5S. Позднее в 1933 году, после очередной модернизации автомобиль сменил название на ЗИС-5. Во время войны он стал вторым по распространенности отечественным грузовиком в армии.
ЗИС-6 на территории завода ЗИС, 1933 год
К началу 1930-х АМО к тому времени переименованный в ЗИС представлял собой крепкое предприятие, на котором работало 14000 человек. Однако к концу десятилетия на заводе трудилось уже 40 тысяч рабочих. А всего к тому времени на ЗИСе было выпущено уже 56 тысяч машин.
Источник:
Ссылки по теме:
- Детейлинг в СССР: чем советские автолюбители полировали свои машины?
- Самые необычные автомобили, которые снимались в советских фильмах
- Ушли и не вернулись: исчезнувшие автомобильные бренды
- Автомобили, в которых сложно распознать родственников
- Самые странные опций и навороты для автомобилей в истории
12
Понравилось12
Новости партнёров
Построить с нуля автозавод за год, через год начать конвейерное серийное производство - это равно выигранной сталинградской битве!