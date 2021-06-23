Редкие довоенные фотографии советских автозаводов

К началу 1930-х АМО к тому времени переименованный в ЗИС представлял собой крепкое предприятие, на котором работало 14000 человек. Однако к концу десятилетия на заводе трудилось уже 40 тысяч рабочих. А всего к тому времени на ЗИСе было выпущено уже 56 тысяч машин.