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Редкие довоенные фотографии советских автозаводов

Редкие довоенные фотографии советских автозаводов (20 фото)

Автор:
23 июня 2021 09:04
Сообщество : Автомир
Метки: СССР   авто   автозавод   автомир   автомобили   советские автомобили   
143
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Интересные фотографии с различных советских автопроизводств. В подборке есть и достаточно редкие кадры.
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Метки: СССР   авто   автозавод   автомир   автомобили   советские автомобили   
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1  комментарий
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15k
Maks Es 2 часа назад
Героические люди
Построить с нуля автозавод за год, через год начать конвейерное серийное производство - это равно выигранной сталинградской битве!
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