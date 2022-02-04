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«Тихий» провал Chevrolet Viva: почему хороший российский автомобиль превратился в аутсайдера

«Тихий» провал Chevrolet Viva: почему хороший российский автомобиль превратился в аутсайдера (7 фото)

Автор:
04 февраля 2022 09:02
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet   Chevrolet Viva   ВАЗ   авто   автоваз   автомир   автомобили   
1064
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23 сентября 2004 года на совместном предприятии GM-АвтоВАЗ состоялся торжественный запуск производства Chevrolet Viva. Тогда на автомобиль возлагались большие надежды. Ладно скроенный, симпатичный седан с хорошей родословной, казалось идеально подходил для активно растущего рынка РФ. Однако из-за жадности руководства СП и организационных проблем, судьба машины сложилась не слишком удачно.
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Метки: Chevrolet   Chevrolet Viva   ВАЗ   авто   автоваз   автомир   автомобили   
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13  комментариев
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48k
noName Час назад
Ничего не имею против "астры" ,но в это время была уже лачетти, внешне которая смотрелась гораздо красивей. Да и по технической части лачетти очень не плохой автомобиль
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640
Denis Rogut 37 минут назад
Для 2005г, отдать за опеля $15к, довольно сомнительное предприятие. При наличии того же Лачика, 9-го Лансера или [мат]дой конец Черато. И это не вспоминая Альмеру классик. В этом и ответ почему она была не нужна.
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66k
Варакин Алексей 51 минуту назад
Древнее говно,по цене топовой машины. Тогдашние лидеры рынка Фокус,Ланцер,Альмера- были дешевле и гораздо лучше.
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6k
SuperTroll 2 часа назад
По факту это Opel Astra G. В Европе ее уже сняли с производства в 2004 году. А у нас решили выпускать, как типо совместный проект GM-Автоваз. Но не зашло, т.к. лучше было пригнать с Литвы, Латвии бэху 10 летнюю или с владика япокшку, которые гораздо круче были.
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10k
Kostick 2 часа назад
чем он был хорошим? вот просто любопытно. с чпокусом в те года и рядом не стояла. ещё чуть добавь, вот тебе и лансер, который до сих пор вполне нормально смотрится. а все эти недошевролеты, ну очень на любителя.
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18k
babuby 2 часа назад
Шевроле -Российский автомобиль?
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48k
zloykoyot 2 часа назад
В 2007 году я отцу покупал KIA Cerato, уже рестайлинговую. Она с автоматом и климат-контролем стоила чуть ли не дешевле.
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