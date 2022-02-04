«Тихий» провал Chevrolet Viva: почему хороший российский автомобиль превратился в аутсайдера

Большое количество импортных комплектующих естественным образом сказалось на стоимости автомобиля. На старте Chevrolet Viva предлагалась в двух комплектациях — L и GLS. Базовая L предусматривала наличие ABS, усилителя руля и антипробуксовочной систему. При этом не имелось даже подушек безопасности и электростеклоподъемников. В улучшенной GLS имелись две подушки безопасности, кондиционер, подогрев сидений, электростеклоподъемники и регулируемая рулевая колонка.



За автомобиль в базовой комплектации просили 330 тысяч рублей, за топовую версию на 100 тысяч больше. К примеру за новенький Форд Фокус в похожей комплектации (правда с мотором 1,6 л) просили 325 тысяч, а за ВАЗ-2110 (также с двигателем 1,6 л) — 225 тысяч рублей. В общем-то объявленная стоимость Шеви Вивы соответствовала рынку и была вполне конкурентоспособна. По крайней мере в планах.