Автомобильная промышленность России 1990-х: некомплектные автомобили и другие ужасы

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В сентябре этого года, из-за глобального дефицита чипов, Горьковский автозавод объявил о выпуске некомплектных автомобилей. АвтоВАЗ также столкнулся с аналогичными проблемами, и некоторые модели сходили с конвейера без модуля ЭРА-ГЛОНАСС. Ситуация для многих непривычная, но в истории нашего автопрома не уникальная. Еще в начале 90-х российские автолюбители столкнулись с совершенно новыми автомобилями, которые продавались без зеркал, сидений или даже колес.
Для того чтобы понять, как такое стало возможным, необходимо прояснить экономическую ситуацию, сложившуюся в начале 1990-х. После распада СССР экономика страны переживала глубокий спад. Денежная реформа и либерализация цен, сопровождались резким ростом инфляции, буквально за один год стоимость товаров и услуг выросла на 2600% (1992 год).
Конвейер Волжского автозавода
Экономический шторм не обошел и автомобильную отрасль. Если в 1992 году отпускная цена на ВАЗ-2109 составляла 3 млн рублей, то в конце следующего года уже 8 млн рублей. Однако при этом стоимость комплектующих росла еще быстрее. Многие поставщики оказались за границей, и теперь продавали свою продукцию за твердую валюту. Порой автозавод и смежник не могли договориться о стоимости поставок, настолько хаотично менялись цены. Как следствие поставки стали нерегулярными, сложился острый дефицит деталей.
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Готовая продукция Волжского автозавода, хорошо заметен ВАЗ-2109 без декоративной решетки радиатора
На первых порах автопроизводители были вынуждены останавливать конвейер. Так впервые за всю историю предприятия, в сентябре 1991 года Волжский автозавод на несколько дней полностью прекратил работу главного конвейера. По сравнению с предыдущим годом объем производства снизился на 70 тыс. единиц, до 674 тысяч автомобилей. Не лучшим образом обстояли дела и на других автозаводах. Исключением стал ГАЗ, который благодаря новой Волге ГАЗ-31029 сумел нарастить выпуск до 105 тысяч легковых автомобилей.
Как бы то ни было полная остановка производства сулила серьезным финансовыми и социальными потерями, как следствие на ряде автозаводов (ВАЗ, АЗЛК и Ижмаш) приняли решение выпускать некомплектные автомобили. Поначалу предполагалось, что «полуфабрикаты» будут находиться на складе и доукомплектовываться по мере поступления комплектующих. В том же 1992 году на ВАЗе было собрано 242 214 некомплектных автомобилей, 35% от общего выпуска! Зачастую в машинах отсутствовали плафоны салонного освещения, датчики топливного бака, зеркала, приборы головного света, сиденья, элементы облицовки и т.д.
Тем не менее довольно быстро эти машины оказались в свободной продаже, и хлопоты по добыванию недостающих запчастей легли на плачи «счастливых» владельцев. Самое интересное, что даже на такие автомобили имелся устойчивый спрос. В стране, где девальвация национальной валюты шла ускоренными темпами, покупка любых реальных товаров, являлась единственным способом хоть как-то сохранить свои сбережения. Вот что гласил популярный рекламный слоган тех лет: «Преврати гибнущий рубль в конвертируемые скорость и престиж».
Тем не менее довольно быстро эти машины оказались в свободной продаже, и хлопоты по добыванию недостающих запчастей легли на плачи «счастливых» владельцев. Самое интересное, что даже на такие автомобили имелся устойчивый спрос. В стране, где девальвация национальной валюты шла ускоренными темпами, покупка любых реальных товаров, являлась единственным способом хоть как-то сохранить свои сбережения. Вот что гласил популярный рекламный слоган тех лет: «Преврати гибнущий рубль в конвертируемые скорость и престиж».
Помимо всего прочего в 1990-е серьезным образом пострадало качество выпускаемых автомобилей. Многие процессы по сборке, были определенным образом «оптимизированы» или сокращены. Выходной контроль ОТК зачастую осуществлялся недостаточным образом или не осуществлялся вовсе. Все это накладывалось на низкую культуру производства и устаревшее оборудование, которое приходилось ремонтировать собственными силами.
Сообразно упало качество комплектующих от смежных поставщиков. Неработоспособные шаровые опоры, сомнительные тормозные шланги, бракованные генераторы, сцепления и много чего по мелочи, все это для нового отечественного автомобиля 1990-х было в порядке вещей.
Сообразно упало качество комплектующих от смежных поставщиков. Неработоспособные шаровые опоры, сомнительные тормозные шланги, бракованные генераторы, сцепления и много чего по мелочи, все это для нового отечественного автомобиля 1990-х было в порядке вещей.
Но не все был так плохо. Мало-помалу автомобильная промышленность России оживала. В 1997 году в стране было выпущено 968 тысяч легковых автомашин, на 21% больше нежели в 1994 году. Лидерами отрасли являлись ВАЗ и ГАЗ. Эти заводы смогли сравнительно быстро адаптироваться к новым рыночным условиям и найти новых поставщиков. К обозначенному периоду выпуск некомплектных автомобилей на Волжском автозаводе был уже прекращен. Кроме того Горьковский автозавод запустил в производство ГАЗ-3110, а на ВАЗе освоили поточный выпуск долгожданного ВАЗ-2110.
Прототип ВАЗ-2110
Резкое подорожание импортных автомобилей в следствие кризиса 1998 года, сыграло на руку отечественным производителям. Отрасль смогла консолидировать силы на запуск новых моделей, чтобы в новом десятилетии вступить в жесткую конкуренцию с зарубежными фирмами, которые решили организовать производство автомобилей в России. Но это уже совсем другая история.
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