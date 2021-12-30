Автомобильная промышленность России 1990-х: некомплектные автомобили и другие ужасы

Как бы то ни было полная остановка производства сулила серьезным финансовыми и социальными потерями, как следствие на ряде автозаводов (ВАЗ, АЗЛК и Ижмаш) приняли решение выпускать некомплектные автомобили. Поначалу предполагалось, что «полуфабрикаты» будут находиться на складе и доукомплектовываться по мере поступления комплектующих. В том же 1992 году на ВАЗе было собрано 242 214 некомплектных автомобилей, 35% от общего выпуска! Зачастую в машинах отсутствовали плафоны салонного освещения, датчики топливного бака, зеркала, приборы головного света, сиденья, элементы облицовки и т.д.



Тем не менее довольно быстро эти машины оказались в свободной продаже, и хлопоты по добыванию недостающих запчастей легли на плачи «счастливых» владельцев. Самое интересное, что даже на такие автомобили имелся устойчивый спрос. В стране, где девальвация национальной валюты шла ускоренными темпами, покупка любых реальных товаров, являлась единственным способом хоть как-то сохранить свои сбережения. Вот что гласил популярный рекламный слоган тех лет: «Преврати гибнущий рубль в конвертируемые скорость и престиж».