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Автомобильная промышленность России 1990-х: некомплектные автомобили и другие ужасы

Автомобильная промышленность России 1990-х: некомплектные автомобили и другие ужасы (8 фото)

Автор:
30 декабря 2021 09:50
Сообщество : Автомир
Метки: ВАЗ   авто   автоваз   автомир   автомобили   отечественный автопром   
393
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В сентябре этого года, из-за глобального дефицита чипов, Горьковский автозавод объявил о выпуске некомплектных автомобилей. АвтоВАЗ также столкнулся с аналогичными проблемами, и некоторые модели сходили с конвейера без модуля ЭРА-ГЛОНАСС. Ситуация для многих непривычная, но в истории нашего автопрома не уникальная. Еще в начале 90-х российские автолюбители столкнулись с совершенно новыми автомобилями, которые продавались без зеркал, сидений или даже колес.
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Метки: ВАЗ   авто   автоваз   автомир   автомобили   отечественный автопром   
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4  комментария
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5k
Денис Колосов Час назад
А сейчас в России уже нет своей автопромышленности (легковых автомобилей). Остался один УАЗ, но по слухам, он уже банкрот и будет продан китайцам
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13k
aalexey3 37 минут назад
В 90-е за деньги можно было найти всё что угодно. И даже при ажиотажном спросе были автомобили в наличии. А в 2021 их НЕТ! А те что стоят по бешеным ценам. Нива короткая 950 тысяч! И это без допов! Зато в наличии. По Тольятти коротких нив 9 штук в наличии!!! Да ни в какие девяностые такого не было! Неделю назад взял Ниву тревел - пока искал вспомнил девяностые. Только за цвет тридцатку переплатил, плюс заводские допы, которые официальные дилеры впаривают по цене от 50 до 150 тыс. руб., при их стоимости 18 тыс.
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3k
Слава Андреев Час назад
помню Москвичи 2141 шли без фар и салона)))))) когда завод почти банкрот был. И не чего, народ раскупал и в таком виде
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5k
hhwost Час назад
ахти, Матерь Божья! как же нам теперь без ЭРА-ГЛОНАСС ездить-то?
(кстати, кто в теме, а нахер она вообще нужна?)
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