Уникальные прототипы Lada ржавеют под открытым небом в Тольятти

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Компания «АвтоВАЗ» разрабатывала большое число прототипов, которые так и не пошли в серию. Часть таких концептов, созданных в 1990-2000-х, сейчас гниет под открытым небом в Тольятти.
Фотографии частично разукомплектованных машин на спущенных колёсах появились в соцсетях. Речь идёт об уникальных изделиях АвтоВАЗа — медицинской «Надежде», макете «Оки-2», ранних экземплярах «Нивы-2» и обновлённой «десятки».
Уникальные прототипы Lada находятся на закрытой территории Паркового комплекса истории техники имени К. Г. Сахарова недалеко от Научно-технического центра АвтоВАЗа. Изначально парк строился и развивался под эгидой автогиганта, но в 2010-е годы встал вопрос об избавлении от непрофильного актива, и с сентября 2014 года музей стал муниципальным.
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В последние годы за экспонатами перестали следить, и состояние редких автомобилей оставляет желать лучшего. Машины хранятся на открытой площадке и покрываются ржавчиной, краска выгорела на солнце, у некоторых прототипов разбиты фары и стекла, а колёса спущены или вовсе отсутствуют.
Экспозиция Технического музея не ограничивается изделями АвтоВАЗа — в парковом комплексе площадью 38 гектар выставлены образцы военных машин, ретроавтомобили, самолёты, подводная лодка, железнодорожная, строительная и космическая техника.
Отметим, что в Тольятти у АвтоВАЗа есть собственный музей с экспозицией в закрытых помещениях — он, как и Технопарк имени К. Г. Сахарова, тоже находится на Южном шоссе. За собственной большой коллекцией на автогиганте следят: уникальные концепты и прототипы находятся в аутентичном состоянии.
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Метки: авто автоваз автомир автомобили ваз концепт концепт-кар лада
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Хотя возможно по этому эти прототипы и не пошли в производство.