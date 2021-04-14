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Уникальные прототипы Lada ржавеют под открытым небом в Тольятти

Уникальные прототипы Lada ржавеют под открытым небом в Тольятти (7 фото)

Автор:
14 апреля 2021 09:22
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автоваз   автомир   автомобили   ваз   концепт   концепт-кар   лада   
930
7
Компания «АвтоВАЗ» разрабатывала большое число прототипов, которые так и не пошли в серию. Часть таких концептов, созданных в 1990-2000-х, сейчас гниет под открытым небом в Тольятти.
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Метки: авто   автоваз   автомир   автомобили   ваз   концепт   концепт-кар   лада   
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10  комментариев
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−12
alex 2 часа назад
афтар с "яндексДзена" посты таскает..
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847
FINN 19 минут назад
так они и на дорогах не лучше выглядят
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7k
Андрей А Час назад
Если вот эти уже никому не нужны, что говорить про ВАЗ, хоть и прототип))
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8k
Вася 2 часа назад
зелёное яйцо неплоха, для города самое то
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9k
Бендер Родригес 2 часа назад
Ах-ах, да они не только в Тольяти ржавеют!..
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17k
babuby 2 часа назад
Отжешь! Сколько лет ржавеют, и до сих пор не развалились! А современные после 7 лет порой только на свалку.
Хотя возможно по этому эти прототипы и не пошли в производство.
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906
Вадим 2 часа назад
Не такие уж и хорошие они значит, если ржавчиной покрываются так быстро.. есть некоторые довоенные образцы в болоте стоят по полвека и больше потом тряпкой протирают их и они почти как новые
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18k
kamanch Вадим 2 часа назад
Некоторые даже стреляют.
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−84
Вован 3 часа назад
ржавчина это только на пользу экспонатам кунтскамеры
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