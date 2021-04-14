Уникальные прототипы Lada ржавеют под открытым небом в Тольятти

Отметим, что в Тольятти у АвтоВАЗа есть собственный музей с экспозицией в закрытых помещениях — он, как и Технопарк имени К. Г. Сахарова, тоже находится на Южном шоссе. За собственной большой коллекцией на автогиганте следят: уникальные концепты и прототипы находятся в аутентичном состоянии.