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В Чебоксарах водитель «Авенсиса» наехал на ногу ребёнку

В Чебоксарах водитель «Авенсиса» наехал на ногу ребёнку

Автор:
15 сентября 2022 11:10
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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На улице Энтузиастов водитель Toyota Avensis наехал на ногу четырёхлетнему мальчику. У ребёнка диагностировали ушиб стопы.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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19  комментариев
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48k
dima423 2 часа назад
бл*ть какой же тупой....наехал и стоит, ему орут, а он стоит... сука бесят такие впадающие в ступор деграданты...
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6k
Алексей Минуту назад
Мамаша конечно хороша, отпрыск вперед нее по проезжей части бегать не должен. Но тойотовода ее бестолковость все равно не оправдывает
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2k
Simadzu 9 минут назад
Всегда поражают такие ездуны, они всегда думают, что соседний ряд просто так стоит, от нехер делать, а не от того, что там пешеходы идут. Мамаша тоже хороша.
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11k
Администратоp 24 минуты назад
я когда с детьми перехожу дорогу, даже на регулируемом переходе - руки детей сжимаю так, чтобы не вырвались и не рванули никуда.
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510
kolobok263 Полчаса назад
если честно, виновата мамаша
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107
topersk 54 минуты назад
водиле надо было морду набить
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1k
SHAGREEN Час назад
Хорошо, что там лежачий полицейский. Так в такси ехал, примерно такая же ситуация, передний останавливается, таксист спокойно обьезжает, причём недолеко от школы переход. Но в той ситуации реакции у таксиста оказалось больше чем мозга.
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9k
Бритва 2 часа назад
почему диагностировали ушиб, а не наезд стопы?
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1k
Шурман 2 часа назад
Все стоят а я поеду ? что с водителями ? . Хотите хайте но в Брюсселе если все встали таком пешеходном и одна полоса освободилась даже марокканец не поедет пока не увидит что людей там нет . Я отвечаю что так и будет . В России все сходит с рук а здесь все бьет так по карману что иногда думаешь выпить эти 2 пива или нет , это норма но проблемы тебе не нужны .
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