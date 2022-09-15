В Чебоксарах водитель «Авенсиса» наехал на ногу ребёнку

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На улице Энтузиастов водитель Toyota Avensis наехал на ногу четырёхлетнему мальчику. У ребёнка диагностировали ушиб стопы.
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АНТИФИШКИ
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