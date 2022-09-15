В Чебоксарах водитель «Авенсиса» наехал на ногу ребёнку

Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия по России

Неудачная попытка перебежать дорогу на "красный": в Екатеринбурге подросток попал под машину

В Архангельске пожилой водитель сбил школьницу с собачкой

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Одна не смотрит вперёд, а другая по сторонам: наезд на пешехода в Калининграде

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