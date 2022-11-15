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Прыг-скок под машину: наезд на школьника в Башкирии

Прыг-скок под машину: наезд на школьника в Башкирии

Автор:
15 ноября 2022 13:19
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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34-летний водитель легкового автомобиля сбил 11-летнего школьника на пешеходном переходе в Учалах. Мальчик перевернулся в воздухе и пролетел несколько метров, но, к счастью, получил только ушибы.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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10  комментариев
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1k
Khamul 2 часа назад
Два дебила - это сила.
Пацан с головой вообще не дружит - с прыжка на дорогу это зачет, конечно.
Но и водитель едет, не снижая скорости под знак перехода - там, видимо, елка мешает обзору. Но елку ж видно и думать надо.
Водитель по правилам всяко виноват, а по делу - оба молодцы.
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1k
Антон 36 минут назад
Прыг-скок и в дамки, мля!
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10k
ScorpionDS 37 минут назад
Спилить бы елку, за знаком, она закрывает обзор.
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72k
Viktor Час назад
Водила канешн дятел, но во-вторую очередь виноваты родители и школа, которые должны были вдолбить в головы детей правила перехода улицы по ПП или вне его! У меня у знакомого сын лет десяти погиб под колёсами - это самое страшное, что можно придумать для родителей!
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2k
Артур Котовой 2 часа назад
Анально лишить водятла прав и публично повесить на главной площади города.
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6k
Sanar 2 часа назад
А когда-то в далёком прошлом учили посмотреть налево и направо, сейчас не учат. Мальчика если этот случай ни чему не научит, то не быть ему айтишником или космонавтом. Водятел тоже красава стремительная, нет времени даже машину от снега почистить, какой там нахрен пешеходный переход.
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17k
Алексей 2 часа назад
Судя по видео бабки растащили пацана на суповые наборы
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225
Fisher1979 2 часа назад
До сих пор не понимаю этих дорожных правил, если стоит знак зебра то уже обязан быть внимателен.
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5k
Copycat 2 часа назад
ну тут водила дэбил, я таких даже у нас в казахстане не видел, перед школами везде висит знак что типа "сбрось скорость могут дети перебегать"

а лет 10 назад у нас с некоторыми школами рядом начали вешать "умные знаки" типа по каждой стороне дороги у перехода датчик движении которые включает над переходом горящие знаки типа "готовься сейчас могут переходить дорогу"
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