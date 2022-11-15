Прыг-скок под машину: наезд на школьника в Башкирии

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34-летний водитель легкового автомобиля сбил 11-летнего школьника на пешеходном переходе в Учалах. Мальчик перевернулся в воздухе и пролетел несколько метров, но, к счастью, получил только ушибы.
— Пешеход был доставлен в больницу. Сегодня положили под наблюдение. Переломов нет, просто ссадины и ушибы, — рассказали в пресс-службе ГИБДД.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Пацан с головой вообще не дружит - с прыжка на дорогу это зачет, конечно.
Но и водитель едет, не снижая скорости под знак перехода - там, видимо, елка мешает обзору. Но елку ж видно и думать надо.
Водитель по правилам всяко виноват, а по делу - оба молодцы.
а лет 10 назад у нас с некоторыми школами рядом начали вешать "умные знаки" типа по каждой стороне дороги у перехода датчик движении которые включает над переходом горящие знаки типа "готовься сейчас могут переходить дорогу"