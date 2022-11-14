Ребёнок поскользнулся и попал под колёса автомобиля в Салехарде

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В Череповце пьяный водитель «Нексии» сбил мать с дочкой

В Архангельске пожилой водитель сбил школьницу с собачкой

Дурной пример заразителен: в Сыктывкаре подросток побежал на «красный» за своим товарищем

Беспечные пешеходы и быстрый мотоциклист встретились на регулируемом пешеходном переходе в...

Крепкий малый! В Петропавловске-Камчатском водитель дважды переехал ребёнка, присевшего на корточки