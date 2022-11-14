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Ребёнок поскользнулся и попал под колёса автомобиля в Салехарде

Ребёнок поскользнулся и попал под колёса автомобиля в Салехарде

Автор:
14 ноября 2022 12:21
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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Ушиб плеча получил мальчик, который попал под машину на пешеходном переходе. Ребёнка осмотрели медики и отпустили домой.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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19  комментариев
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6k
Roman 5 часов назад
Ровно за стойкой бежал. Башкой надо вертеть при переезде переходов.
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taxcop 2 часа назад
Водила - слепой торопящийся олень.
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295
Андерсен taxcop Час назад
Сначала я Вам поверил. Потом посмотрел видео и понял, что здесь мальчик просто исполнил. Он изо всех сил бежал прямо в борт машине. Надо сказать, у него почти получилось. Если бы он ПЕРЕХОДИЛ дорогу, водила мог его заметить и тормознуть, но скорее всего он бы уже уехал метров за 10 за переход. Не задумывались, почему ПДД обязывают спешиваться на переходе велосипедистов? Причина та же, Вы не будете появляться перед машиной ВНЕЗАПНО.
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5k
Vladimir 2 часа назад
У меня была немного похожая ситуация. Зима, утро, по нерегулируемому переходу идут женщина и двое детей, младшего она держит за руку, старший лет пяти идет позади. Перешли дорогу, стали забираться на сугроб, старший поскальзывается и на животе съезжает на проезжую часть. Вроде бы ничего страшного, я стоял - пропускал, а могло сложиться совсем иначе. Когда дети на дороге смотри в четыре глаза.
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72
Алиса bumtester Час назад
Всё просто, автор опуса пешеходов видел, а водитель из ролика- не т
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1k
Сергей Викторович 2 часа назад
обоим урок будет
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dima423 6 часов назад
блин повезло что лед был... ну водила конечно мудак полный, а пацану урок хороший, никогда не бегать через дорогу
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