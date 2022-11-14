Ребёнок поскользнулся и попал под колёса автомобиля в Салехарде

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Ушиб плеча получил мальчик, который попал под машину на пешеходном переходе. Ребёнка осмотрели медики и отпустили домой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А на видео водитель не такой