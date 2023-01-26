Наезд на школьника на пешеходном переходе в Воронеже

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45-летний воронежец сбил 9-летнего мальчика. Водитель поинтересовался самочувствием мальчика и поехал дальше.
Как оказалось, позже ребёнок обратился в больницу. После оказания помощи его отпустили домой.
Водителя вызвали в ГИБДД. Проводится проверка.
Водителя вызвали в ГИБДД. Проводится проверка.
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