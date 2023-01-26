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Наезд на школьника на пешеходном переходе в Воронеже

Наезд на школьника на пешеходном переходе в Воронеже

Автор:
26 января 2023 11:34
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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45-летний воронежец сбил 9-летнего мальчика. Водитель поинтересовался самочувствием мальчика и поехал дальше.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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12  комментариев
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51k
dima423 2 часа назад
водила сглупил...надо было конечно гайцов вызывать...теперь из за мелкого долбайопа прав лишат
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435
Alexander Sar 11 минут назад
Дебил малолетний. Сам виноват в своих травмах. Проблемы теперь у всех... НО учитывая что двое остались стоять впечатление что бежал он на спор. Или на "слабо". Такое уже встречалось не раз. Сам был свидетелем и чуть не стал участником но было куда свернуть.
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21k
ЦСКА 2 часа назад
Пистюку конечно надо было объяснить, что по пешеходному переходу бегать небезопасно....А вот водила баран законченый! Встречная машина перекрыла обзор перед "зеброй", надо бы притормозить, ан нет! Херачим без остановки! Хорошо что разогнаться не было возможности....
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9k
Ф Ив 2 часа назад
С юридической точки зрения водитель покинул место ДТП, вот пусть теперь и отвечает.
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12k
Kostick 3 часа назад
это каким надо быть скотом? слов нет.. разумеется и ребёнок неправильно переходил, он выбежал. сказывается полное отсутствие обучения пдд как со стороны родителей, так и школы (где ныне те детские автогородки?).
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435
Alexander Sar Дмитрий 9 минут назад
Пешеход участник движение который ПДД знает так же как и водитель - так трактуют суды. И в ПДД указано переходить а не перебегать. И убедиться в безопасности.
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59k
Morder 3 часа назад
Ну ведь поинтересовался здоровьем ребенка?...
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