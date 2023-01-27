Куда же ты, пацан! Наезд на ребёнка в Йошкар-Оле

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10-летний мальчик решил перебежать дорогу на красный сигнал светофора и был сбит автомобилем Daewoo Nexia. Ребёнок был госпитализирован.
41-летний водитель на Daewoo Nexia отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Мальчику ремня от родителей и благодарность от ГИБДД за выявление пьяного водителя.
Мальчику ремня от родителей и благодарность от ГИБДД за выявление пьяного водителя.
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Поздравляю его, при разборе это учтется не в его пользу.
При наличие пострадавшего ВСЕ участники "продуваются". По умолчанию. И виновные и невиновные.
Ну так-то пацан впечатался в бок проезжающего автомобиля. Никого здесь не оправдываю, просто комментирую манеру написание текста.
Откуда вывод, что он пьяный? Есть какие-то доказательства?