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Куда же ты, пацан! Наезд на ребёнка в Йошкар-Оле

Куда же ты, пацан! Наезд на ребёнка в Йошкар-Оле

Автор:
27 января 2023 13:15
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
557
1
10-летний мальчик решил перебежать дорогу на красный сигнал светофора и был сбит автомобилем Daewoo Nexia. Ребёнок был госпитализирован.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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12  комментариев
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4k
satra 55 минут назад
"41-летний водитель на Daewoo Nexia отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения."
Поздравляю его, при разборе это учтется не в его пользу.
При наличие пострадавшего ВСЕ участники "продуваются". По умолчанию. И виновные и невиновные.
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3k
Natalia 15 минут назад
я думала маршрутка добить решила...
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20k
nobody® 20 минут назад
Наезд на ребёнка... был сбит... - по тексту статьи.
Ну так-то пацан впечатался в бок проезжающего автомобиля. Никого здесь не оправдываю, просто комментирую манеру написание текста.
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177
Вася Васильев Полчаса назад
и алкаш наказан и личинусу урок на всю жизнь.
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10k
Евгений 49 минут назад
"...благодарность от ГИБДД за выявление пьяного водителя."

Откуда вывод, что он пьяный? Есть какие-то доказательства?
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210
Николай Пауков Zhora 21 минуту назад
А с чего вы решили, что пьяный? Может упоротый...
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