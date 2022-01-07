Китайский водитель чуть не уронил грузовик в бездну

По мере продвижения дорога становилась все более узкой. Водитель, не ожидавший такой подставы от навигатора, понял, что ему здесь не проехать, и решил спуститься обратно, но не смог повернуть свой грузовик. Он попытался развернуться задним ходом, проезжая между скалой с одной стороны и крутым утесом с другой. Но во время маневра одно из колес грузовика соскользнуло с проезжей части, и машина повисла над 100-метровым обрывом.