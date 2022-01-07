Китайский водитель чуть не уронил грузовик в бездну

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Спутниковый навигатор сыграл с водителем фуры злую шутку: предложив срезать путь по узкой горной дороге. В итоге водитель, доставлявший товар в город Чандзи в провинции Шаньси, оказался заперт на горной тропе, а грузовик чуть было не упал вниз со стометровой скалы.
Видеозапись, появившаяся в сети, показывает тяжелую фуру, готовую рухнуть со 100-метровой скалы в Китае, на узкой горной дороге. Инцидент произошел недалеко от города Чандзи в провинции Шаньси на севере Китая. Местные источники рассказали, что водитель поехал по узкой дороге через горы, потому что спутниковый навигатор предложил ему сократить путь.
По мере продвижения дорога становилась все более узкой. Водитель, не ожидавший такой подставы от навигатора, понял, что ему здесь не проехать, и решил спуститься обратно, но не смог повернуть свой грузовик. Он попытался развернуться задним ходом, проезжая между скалой с одной стороны и крутым утесом с другой. Но во время маневра одно из колес грузовика соскользнуло с проезжей части, и машина повисла над 100-метровым обрывом.
Водителю и пассажиру удалось выбраться из кабины и вызвать помощь. После этого была предпринята попытка спасти грузовик от падения с горы. К счастью, она оказалась удачной.
Спасатели с помощью трех большегрузных самосвалов вытащили грузовик обратно на проезжую часть. Они соединили три самосвала цепью и прикрутили рывковый блок - шкив, помогающий тянуть груз, - к склону горы. С помощью шкива и троса спасательные самосвалы вытянули фуру обратно на дорогу.
Шкив обеспечивал вытягивание грузовика назад на проезжую часть, не позволяя транспортному средству волочиться вбок и соскальзывать со склона горы, увлекая за собой самосвалы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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