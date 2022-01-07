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Китайский водитель чуть не уронил грузовик в бездну

Китайский водитель чуть не уронил грузовик в бездну (5 фото + 2 видео)

Автор:
07 января 2022 12:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Китай   авария   видео   еле спаслись   над пропастью   новости   фура   
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Спутниковый навигатор сыграл с водителем фуры злую шутку: предложив срезать путь по узкой горной дороге. В итоге водитель, доставлявший товар в город Чандзи в провинции Шаньси, оказался заперт на горной тропе, а грузовик чуть было не упал вниз со стометровой скалы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Китай   авария   видео   еле спаслись   над пропастью   новости   фура   
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7  комментариев
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Александр Час назад
Непонятно, что за рывковые блоки и где там самосвалы.
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Сережа Полчаса назад
Деревня. Бабки сидят на лавочке, щелкают семечки. По деревенской улице медленно ползет навороченный "Джип", упирается бампером в забор, давит, давит... Проламывает забор и рушится в овраг. Бабка:
Глянь, еще один с навигатором приехал!
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Максим Максимов 39 минут назад
Про рывковый торос, он же динамическая стропа, слышал и использовал на покатушках, а вот про рывковый БЛОК - слышу впервые. Аффтар не иначе статейку при помощи Гугль-переводчика смастерил.
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699
Mixan Час назад
Их много и все обычно ..
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