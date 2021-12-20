Баварский дальнобойщик протаранил военный конвой из США

Авария случилась на трассе Пассау - Нюрнберг. Пиндосы Американцы перегоняли военную технику, в том числе бензовозы, и в них на полном ходу въехал грузовик.

Водитель трака устроил настоящее фаер-шоу, полыхало так, что зарево было видно за несколько километров. Но на место быстро подтянулись пожарные и потушили пламя.



