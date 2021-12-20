Баварский дальнобойщик протаранил военный конвой из США

Возможно, так он решил бороться с американским империализмом. Или просто уснул за рулем.
Авария случилась на трассе Пассау - Нюрнберг.
ПиндосыАмериканцы перегоняли военную технику, в том числе бензовозы, и в них на полном ходу въехал грузовик.
Водитель трака устроил настоящее фаер-шоу, полыхало так, что зарево было видно за несколько километров. Но на место быстро подтянулись пожарные и потушили пламя.
На данный момент сообщается о восьми пострадавших американцах, погибших нет. Состояние водителя уточняется, но вроде бы жив и здоров - успел оперативно выскочить из грузовика и не пострадал.
Что касается версии произошедшего: сначала бравые американцы рассматривали теракт. Но потом засмущались - такой вариант выглядел уж очень глупо. Водителя зовут не Абдулахад, это уважаемый бюргер, и совершать теракт ему нет никакого смысла. Он же не идиот.
Скорее всего, просто заснул за рулем. У дальнобойщиков тяжелая, выматывающая работа, и даже при соблюдении всех нормативов загрузки и отдыха, человек все равно устает как собака. Вот и доездился.
Источник:
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А шо, если дально...йобшик, не спал а, отмечал свадьбу, если вы понимаете о чём я.
Тут или что то с тормозами произошло. Или он спецом направил ……..