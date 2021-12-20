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Баварский дальнобойщик протаранил военный конвой из США

Баварский дальнобойщик протаранил военный конвой из США (2 фото + 1 видео)

Автор:
20 декабря 2021 16:35
Сообщество : Аварии
Метки: авария   американцы   бавария   грузовик   дальнобойщик   конвой   
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Возможно, так он решил бороться с американским империализмом. Или просто уснул за рулем.

Авария случилась на трассе Пассау - Нюрнберг. ПиндосыАмериканцы перегоняли военную технику, в том числе бензовозы, и в них на полном ходу въехал грузовик.

Водитель трака устроил настоящее фаер-шоу, полыхало так, что зарево было видно за несколько километров. Но на место быстро подтянулись пожарные и потушили пламя.


На данный момент сообщается о восьми пострадавших американцах, погибших нет. Состояние водителя уточняется, но вроде бы жив и здоров - успел оперативно выскочить из грузовика и не пострадал.

Что касается версии произошедшего: сначала бравые американцы рассматривали теракт. Но потом засмущались - такой вариант выглядел уж очень глупо. Водителя зовут не Абдулахад, это уважаемый бюргер, и совершать теракт ему нет никакого смысла. Он же не идиот.

Скорее всего, просто заснул за рулем. У дальнобойщиков тяжелая, выматывающая работа, и даже при соблюдении всех нормативов загрузки и отдыха, человек все равно устает как собака. Вот и доездился.

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Метки: авария   американцы   бавария   грузовик   дальнобойщик   конвой   
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2k
Natural Selection Час назад
Водилы оперативно выскочили перед дтп
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3k
Алексей 2 минуты назад
"Чем мог" - сказал баварский дальнобойщик )
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1k
Alex G 7 минут назад
'Олды' надеюсь поймут!!!
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20k
Александр 8 минут назад
Немец не перетрудится. У него 10-и часовой рабочий день. И езда, три часа-пауза, и т д. На немцев много поляков работают, эти как и мы, по максимуму работают , по 15 часов.
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17k
Александр 10 минут назад
Американские конвоиры, хоть раз куда то доезжали без приколов?

А шо, если дально...йобшик, не спал а, отмечал свадьбу, если вы понимаете о чём я.
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11k
кира 15 минут назад
Наш человек в Баварии!
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3k
Слава Андреев 15 минут назад
Если он уснул. То как смог выпрыгнуть ?
Тут или что то с тормозами произошло. Или он спецом направил ……..
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348
Antei949 17 минут назад
с пиндосов не убудет, вон талибам на 85 лярдов оставили вооружение
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1k
Алексей Попов 18 минут назад
Тока догнал - [мат] дальнобощик... так стрельнул :-)))
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1k
Алексей Попов 20 минут назад
5На данный момент сообщается о восьми пострадавших американцах, погибших нет. Добавил бы: "Людей среди пострадавших нет, пидоасы = [мат], черный - негр однозначно, америкосы = пендосы " :-)))) рад за их интендантскую службу :=)))
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579
Mixan 45 минут назад
Немец наверное из бывшего ГДР !!!! Достало его все
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6k
Али Ди 47 минут назад
Началось.
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765
АртемШишков Час назад
Как Вы думаете водитель кто? Петров или Баширов?))
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1k
Андрей Манахов Час назад
Молодец, антифашист. Главное - нет пострадавших))
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3k
RomaXz Час назад
Заснуть при такой работе очень легко. Хорошо, что погибших нет. Но водителю явно не светит больше за рулём сидеть.
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8
Exciter RomaXz Час назад
На РИА писали что конвой стоял на обочине.В Германии на банах стоять запрещено, но этим придуркам закон не писан. Видимо водила не ожидал такого сюрприза!
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6k
BenderRodriguez Час назад
Немец все просчитал. Так, меня зовут Ганс, значит за террориста не примут. Прикинусь, что уснул за рулём!
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1k
Инквизитор РФ Час назад
Все правильно сделал
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8k
Злокрыс Час назад
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