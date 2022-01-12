FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8352 поста • 1268 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Новости со всего Мира 
Пьяная женщина сбила ребёнка в Красноярске

Пьяная женщина сбила ребёнка в Красноярске (2 фото + 2 видео)

Автор:
12 января 2022 21:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: авария   дтп   женщина за рулем   красноярск   пьяная женщина за рулем   сбил ребенка   
1031
2
2
Ребёнок шёл по тротуару, когда его сбил БМВ, за рулём которого находилась мадам сильно подшофе. 
У 8-летнего мальчика сильные травмы, под вопросом стоит частичное удаление внутренних органов, предстоит операция. Сама автоледи утверждает, что выпила половину бутылки вина, опьянения не почувствовала и вообще, всё было хорошо. Просто не справилась с управлением, врезалась в бордюрный камень. Утверждает, что пыталась не сбить ребёнка, который перебегал дорогу, в то время как камеры наблюдения зафиксировали момент наезда. На видео видно, что она на большой скорости снесла ребёнка так, что он отлетел на пару метров.
"Он попал под машину и получил множественные травмы, после чего был госпитализирован. В ходе проверки водителя на трезвость прибор показал 1,02 мг/л, но женщина с результатами не согласилась и отказалась от прохождения медицинского освидетельствования, в связи с чем сотрудниками полиции были составлены административные материалы", - говорится в сообщении регионального управления ГИБДД.
50-летней любительнице погонять в пьяной за рулём грозит ответственность за причинение вреда здоровью, штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на 2 года. Как вы думаете, это адекватное наказание за сломанную психику и покалеченное здоровье ребёнка?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: авария   дтп   женщина за рулем   красноярск   пьяная женщина за рулем   сбил ребенка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
29
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
75
Zmey Gorynych 2 часа назад
Вообще-то за ДТП по синьке с пострадавшими - уголовка и пожизненное лишение с конфискацией ТС. Иначе не доходит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
362
Алекс 5 минут назад
Там однозначно уголовка будет. Для бурления пост.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
754
svarog19692007 22 минуты назад
Поймут , простят... Да еще и чья нибудь жинка окажется... Или сама из "элиты"...
Все как обычно... А малец инвалид...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Колька Валеркин сын Полчаса назад
Полбутылки вина? Да она кривая, как турецкая сабля.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Виталий Полчаса назад
таких авто алкашей, нужно сажать в трудовые лагеря, чтобы там киркой махали с утра до вечера. А питание хлеб и вода два раза в день. И чтобы надзиратели подгоняли плетьми. Через два года такого, психика сломается у них.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Андрей Н. Полчаса назад
Тварина, обошла вокруг телеги... Сучара!
Хоть мужик подбежал к малому.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Умница-красавица 37 минут назад
Если удалят внутренние органы- ребенку грозит инвалидность. Обязать эту тварь платить ему ежемесячную компенсацию хоть в размере тех же 30 тыс. Если не пожизненно, то до совершеннолетия как минимум
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
701
Мона Киса 38 минут назад
в Риге....в воскресенье....бабушка, мама и дочка(8 лет).... переходили дорогу на зеленый свет, днем....по пешеходному переходу....но пьяный водитель сбил всю семью....и скрылся с места преступления... водителя полицейские поймали.... 2,8 промилле..и он управлял машиной без водительского удостоверения...девочка, которая пострадала в этой аварии...сегодня скончалась...водителю грозит от 3 до 10 лет лишения свободы....лишение прав на время до десяти лет.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Baklanavr 38 минут назад
Тяжкие телесные + в состоянии алкогольного опьянения. лишение свободы "на срок от трех до семи лет" А штрафы и лишение ей в рамках административного. Будет и уголовное.
Хотя конечно понятно, что статья написана так, что бы немного возмущение населения поднять. Мол, ребенка сбила и 30 тыс отделалась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Задорожный Час назад
Вот тварь. Вырезать ей все те органы, которые будут удалены у ребенка. И публично показать это, чтобы другим было неповадно. Она же на столько пьяна, что говорить нормально не может. И заставить оплатить лечение и реабилитацию в лучшей клинике, а если останутся последствия - пусть платит пострадавшему пенсию всю жизнь. И за моральный ущерб. Одно дело, когда это происходит более-менее случайно, и другое дело когда пьяный садится за руль, это нужно рассматривать как предумышленное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15
Богатый Дед Час назад
лишение прав пожизненно, отбывание срока, возмещение вреда здоровью и морали... алименты пока ребенок не поправиться
я вот не пойму, когда залился синькой, неужели не проще вызвать такси или трезвого водителя... что побудило столь пожилую мразь сесть за руль?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Михалыч Час назад
Уголовка должна быть за такое, однозначно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Tony Час назад
а зачем лицо замазали!? эту мразь все должны на улице узнавать и пальцем в нее тыкать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Евгений 2 часа назад
>>> 50-летней любительнице погонять в пьяной за рулём грозит ответственность за причинение вреда здоровью, штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на 2 года

А по хорошему должно быть 10 лет в клетке. Ну вот как отсутствие прав и штраф в 30 тыс. помешают ей купить новую машину, сеть бухой за руль и кого-нибудь убить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Как ловко написано, чтобы поднять волну справедливого гнева! Вскользь пролетело то, что ЗАВЕДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО, а административка -это само собой. Зачем так делать? Хайп? Лайки? Или глубже, типа вода такого негатива точит камень государственности, возмущая общественность?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22
сульфазин 2 часа назад
в расход суку!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
GoInDown 2 часа назад
30 тысяч рублей и лишение прав на 2 года. Сука, это [мат]. (пардон, но других слов нет).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
От счастья до трагической гибели: что стало с актёрами из «Дикого ангела» (20 фото + 3 видео) От счастья до трагической гибели: что стало с актёрами из «Дикого ангела» (20 фото + 3 видео) Электромобиль Tesla Model S упал с 9 метровой высоты, но никто не пострадал Электромобиль Tesla Model S упал с 9 метровой высоты, но никто не пострадал В Москве внедорожник протаранил рейсовый автобус — пострадали 10 человек В Москве внедорожник протаранил рейсовый автобус — пострадали 10 человек Авария дня. Страшная трагедия на трассе в Нижегородской области Авария дня. Страшная трагедия на трассе в Нижегородской области Массовая авария: из-за маневров сына бизнесмена на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись более 10 машин Массовая авария: из-за маневров сына бизнесмена на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись... Авария дня. В центре Омска автомобилистка врезалась в столб и погибла Авария дня. В центре Омска автомобилистка врезалась в столб и погибла
Nika
пишу, летаю, читаю.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

23898



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
21
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
"Им будет больно!": заключенный пообещал отомстить насильникам пятилетней девочки
1
179
"Им будет больно!": заключенный пообещал отомстить насильникам пятилетней девочки
Набирающие популярность в сообществах
Нерассказанная история артиста Сергея Сверчкова
0
8
Нерассказанная история артиста Сергея Сверчкова
Спорт наоборот: почему после регулярных тренировок начинает увеличиваться вес?
2
7
Спорт наоборот: почему после регулярных тренировок начинает увеличиваться вес?
Что хуже: ковид или его последствия?
Что хуже: ковид или его последствия?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно
0
0

Лучшие демотиваторы
Соблазн
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#ватермарк#люди#автомир#подборка#фильм#Разное#Приколы#авто аварии
#Юмор#животные#история#в мире#Ynews#Россия#аварии#роль#СССР#комментарии
#интересно#факты#кино#автомобили#картинки#интересное#дтп#дети#сша#коты

На что жалуетесь?

Вернуться