Пьяная женщина сбила ребёнка в Красноярске

У 8-летнего мальчика сильные травмы, под вопросом стоит частичное удаление внутренних органов, предстоит операция. Сама автоледи утверждает, что выпила половину бутылки вина, опьянения не почувствовала и вообще, всё было хорошо. Просто не справилась с управлением, врезалась в бордюрный камень. Утверждает, что пыталась не сбить ребёнка, который перебегал дорогу, в то время как камеры наблюдения зафиксировали момент наезда. На видео видно, что она на большой скорости снесла ребёнка так, что он отлетел на пару метров.