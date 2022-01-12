Пьяная женщина сбила ребёнка в Красноярске

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Ребёнок шёл по тротуару, когда его сбил БМВ, за рулём которого находилась мадам сильно подшофе.
У 8-летнего мальчика сильные травмы, под вопросом стоит частичное удаление внутренних органов, предстоит операция. Сама автоледи утверждает, что выпила половину бутылки вина, опьянения не почувствовала и вообще, всё было хорошо. Просто не справилась с управлением, врезалась в бордюрный камень. Утверждает, что пыталась не сбить ребёнка, который перебегал дорогу, в то время как камеры наблюдения зафиксировали момент наезда. На видео видно, что она на большой скорости снесла ребёнка так, что он отлетел на пару метров.
"Он попал под машину и получил множественные травмы, после чего был госпитализирован. В ходе проверки водителя на трезвость прибор показал 1,02 мг/л, но женщина с результатами не согласилась и отказалась от прохождения медицинского освидетельствования, в связи с чем сотрудниками полиции были составлены административные материалы", - говорится в сообщении регионального управления ГИБДД.
50-летней любительнице погонять в пьяной за рулём грозит ответственность за причинение вреда здоровью, штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на 2 года. Как вы думаете, это адекватное наказание за сломанную психику и покалеченное здоровье ребёнка?
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Все как обычно... А малец инвалид...
Хоть мужик подбежал к малому.
Хотя конечно понятно, что статья написана так, что бы немного возмущение населения поднять. Мол, ребенка сбила и 30 тыс отделалась.
я вот не пойму, когда залился синькой, неужели не проще вызвать такси или трезвого водителя... что побудило столь пожилую мразь сесть за руль?!
Кому грозят?
Если, не дай бог, малому что-то удалят - это квалифицируется, как тяжкий вред здоровью.
А это, учитывая, что она была буха, тянет на ч. 2 ст. 264 УК РФ.
И этим не полиция, а СК будет заниматься, т.к. ребенок пострадал.
Бастрыкин, обычно быстро реагирует на такие ролики. А если есть его команда - хер она отмажется, кто бы ни была!
А по хорошему должно быть 10 лет в клетке. Ну вот как отсутствие прав и штраф в 30 тыс. помешают ей купить новую машину, сеть бухой за руль и кого-нибудь убить?