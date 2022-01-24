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Вьетнамский умелец смастерил для сына Rolls-Royce из дерева

Вьетнамский умелец смастерил для сына Rolls-Royce из дерева (18 фото + 1 видео)

Автор:
24 января 2022 13:18
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Ynews   деревообработка   деревянный авто   игрушечная машина   из дерева   копия авто   копия автомобиля   умелец   
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Плотник Транг Ван О — один из тех родителей, которые готовы на все ради своего ребенка. В своей мастерской под названием ND Woodworking Art он создает из древесины потрясающие копии автомобилей, телефонов и многого другого. Последний шедевр - игрушка для сына. Это функциональная копия выпущенного ограниченным тиражом Rolls-Royce Boat Tail стоимостью 28 миллионов долларов, одного из самых желанных автомобилей в мире.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   деревообработка   деревянный авто   игрушечная машина   из дерева   копия авто   копия автомобиля   умелец   
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8  комментариев
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1k
patrik1313 2 часа назад
У человека руки из правильного места растут.
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22k
Inter Полчаса назад
по-моему-это столярка, а не плотничество
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1k
vasilykopkov 44 минуты назад
Сдается мне, что вся затея ради встроенного бара.
Говоришь жене - "Пойду с ребёнком поиграю", а сам побухиваешь потихоньку...
Молодец!!!
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12k
Енот Полиграфович Час назад
Настоящий вьетнамец должен был сделать из бамбука! )))
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2k
Nyash Час назад
тяжелое детство. деревянные игрушки. пусть скажет спасибо что не прибитые к потолку.
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19
Аванес Мефодиевич Час назад
Вот это руки! Его бы к нам на ВАЗ.
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264
Сергей Ляхов 2 часа назад
Как обидно вот здесь!
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