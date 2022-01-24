Вьетнамский умелец смастерил для сына Rolls-Royce из дерева

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Плотник Транг Ван О — один из тех родителей, которые готовы на все ради своего ребенка. В своей мастерской под названием ND Woodworking Art он создает из древесины потрясающие копии автомобилей, телефонов и многого другого. Последний шедевр - игрушка для сына. Это функциональная копия выпущенного ограниченным тиражом Rolls-Royce Boat Tail стоимостью 28 миллионов долларов, одного из самых желанных автомобилей в мире.
Это больше, чем копия реального автомобиля. Мастер не пожалел усилий, чтобы превратить свой миниатюрный Rolls-Royce в функциональный игрушечный автомобиль. После создания кузова кабриолета из дерева (включая сиденья, подголовники и приборную панель) он добавил элегантное ветровое стекло, работающие синие фары и задние фонари, а также двигатель с питанием от аккумуляторов.
На этой машине можно неторопливо объехать весь квартал. Передняя ее часть украшена классическими эмблемами Rolls-Royce, такими как логотип "RR" под решеткой радиатора и статуэтка Spirit of Ecstasy на капоте. И венчает всю эту красоту багажник в форме бабочки.
Весь проект занял около 68 дней, процесс записан на видео на YouTube.
Весь проект занял около 68 дней, процесс записан на видео на YouTube.
Посмотрите это видео, чтобы увидеть весь 68-дневный процесс изготовления автомобиля
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews деревообработка деревянный авто игрушечная машина из дерева копия авто копия автомобиля умелец
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Говоришь жене - "Пойду с ребёнком поиграю", а сам побухиваешь потихоньку...
Молодец!!!