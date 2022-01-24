Вьетнамский умелец смастерил для сына Rolls-Royce из дерева

Плотник Транг Ван О — один из тех родителей, которые готовы на все ради своего ребенка. В своей мастерской под названием ND Woodworking Art он создает из древесины потрясающие копии автомобилей, телефонов и многого другого. Последний шедевр - игрушка для сына. Это функциональная копия выпущенного ограниченным тиражом Rolls-Royce Boat Tail стоимостью 28 миллионов долларов, одного из самых желанных автомобилей в мире.

0 Это больше, чем копия реального автомобиля. Мастер не пожалел усилий, чтобы превратить свой миниатюрный Rolls-Royce в функциональный игрушечный автомобиль. После создания кузова кабриолета из дерева (включая сиденья, подголовники и приборную панель) он добавил элегантное ветровое стекло, работающие синие фары и задние фонари, а также двигатель с питанием от аккумуляторов.

0 Источник: На этой машине можно неторопливо объехать весь квартал. Передняя ее часть украшена классическими эмблемами Rolls-Royce, такими как логотип "RR" под решеткой радиатора и статуэтка Spirit of Ecstasy на капоте. И венчает всю эту красоту багажник в форме бабочки.



Весь проект занял около 68 дней, процесс записан на видео на YouTube.

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник: