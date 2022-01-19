Принципиальный водитель не позволил перестроиться «Гелику» и получил ногой по зеркалу

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В Самаре водитель «Гелендвагена» пытался перестроиться в левую полосу, чтобы объехать «ГАЗель». В этот момент принципиальный автор ролика ускорился и не дал внедорожнику закончить манёвр.
Андрей пишет: "Вот такие у нас в Самаре есть водятлы, которые сперва пытаются подрезать (хотя были запаркованы вторым рядом, с нарушением ПДД), потом провоцируют ДТП (опасное вождение), и потом пнув по зеркалу заднего вида, как шавка быстро дают по газам! ГЕРОЙ! МУЖИК! Ну и завтра будет написано заявление на этого героя. Статейка про хулиганство ему 100% светит!"
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Кстати, на видео не видно, что ему зеркало снесли. И никак он это в суде не докажет. Если свидетелей не найдет.
А по факту баран искал приключения и нашел.
Хотел доказать всем что он мужик с яйцами.
Но мужик с яйцами уехал на гелике, а идиот остался стоять и обтекать.
И вроде оба правы в своих решениях и оба бараны
ДТП же не было.