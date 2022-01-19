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Принципиальный водитель не позволил перестроиться «Гелику» и получил ногой по зеркалу

Принципиальный водитель не позволил перестроиться «Гелику» и получил ногой по зеркалу (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2022 13:47
Сообщество : Аварии
Метки: Mercedes   авто   автомир   автомобили   автохам   видео   гелендваген   конфликт на дороге   
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В Самаре водитель «Гелендвагена» пытался перестроиться в левую полосу, чтобы объехать «ГАЗель». В этот момент принципиальный автор ролика ускорился и не дал внедорожнику закончить манёвр.

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Метки: Mercedes   авто   автомир   автомобили   автохам   видео   гелендваген   конфликт на дороге   
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34  комментария
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3k
DyadyaSasha 2 часа назад
Несколько раз пересмотрел ситуацию. Закралось подозрение что рег мyдак. Сам перестраивался и прекрасно видел что гелик пропускал поток и таки включил поворот раньше рега.
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6k
Marlboro 7 минут назад
"хотя были запаркованы вторым рядом" это он про гелика пишет? Насколько я понял ситуацию, гелик просто тупо уперся в газель, которая может запарковалась, может сломалась на правой полосе. Гелик (на удивление) включил поворотник, начал культурно перестраиваться. Скорость рега была невелика, и обычный культурный человек бы пропустил гелика. Но автор идет по приборам.
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4k
бедный студент из Африки 21 минуту назад
рег олень еще и жаловаться собрался.
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22k
Inter 37 минут назад
они оба друг друга стоят!! один не пропустил, хотя ничего ему этого не стоило, потому как сам также перестроился, причем само перестроение было одновременным и не известно был ли включон поворотник у рега,а второй настолько обиделся,что махнул ногой и ссыкливо угнал.. если бы люди уважали друг друга,то рег бы пропустил, гелик поблагодарил аварийкой и все бы уехали с хорошим настроением!! Вспоминаю Кота Леопольда! Друзья,давайте жить дружно
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28k
Teodor 37 минут назад
Я всегда умилялся с водил ржавых ведер, что пытаются "мужика включать" приговаривая при этом: "Иномарку купил - ездить не купил!" - обозленные на весь свет придурки. Человек вежливо пытается перестроиться - с тебя убудет что-ли если пропустишь..?
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9
Александр 44 минуты назад
Нужно быть попроще, немного добрее. А то двое, с большими яйцами, на дороге разъехаться не могут. Яйца мешают.
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1k
Алексей Гулевич 48 минут назад
может это тоже хотел в доктора поиграть или как там "врач леса" хренов
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18k
Сергей Костюнин 48 минут назад
Если бы у меня была бита в багажнике , я бы регу лобовое рас . уярил !
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10k
harlamov Час назад
Не принципиальный, а просто мудак.
Кстати, на видео не видно, что ему зеркало снесли. И никак он это в суде не докажет. Если свидетелей не найдет.
А по факту баран искал приключения и нашел.
Хотел доказать всем что он мужик с яйцами.
Но мужик с яйцами уехал на гелике, а идиот остался стоять и обтекать.
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2k
Александр Алехин Час назад
Ну ты же крутой бандит на гелике, хули ты сразу сбегаешь как петух трусливый?
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1k
Anton Chigurh Час назад
ну вот мог бы пропустить , 5 секунд потратить
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24k
Юрьевич Час назад
Оба дятлы... Гелик начал манёвр одновременно с включением поворотника. А вот с регом сложнее, если сзади рега никого не было, то гелик мог бы и подождать, а если сзади рега были автомобили, то рег мог бы и пропустить гелика... Ну это если по-человечески...
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23k
SerGProS Час назад
Надо было дверь сделать открывающейся на 170 град
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3k
Дмитрий 2 часа назад
Ну встретились два барана, одному впадлу пропустить человека с повортником, который не просто так явно пропускал поток, второму мудиле не понравилось что его не пропустили =) хотя один хрен потом кто-то впустил.
И вроде оба правы в своих решениях и оба бараны
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1k
Алексей Заг 2 часа назад
Дебил на Гелике, попал на минус права, плюс хулиганка.
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64
eutace Алексей Заг Час назад
вряд ли, откупится
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9k
Алексей 2 часа назад
херой на гелике, от слова хер...
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1k
Денис Федоров 2 часа назад
Быдло...Типичный колхоз...
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