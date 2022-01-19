Принципиальный водитель не позволил перестроиться «Гелику» и получил ногой по зеркалу

Андрей пишет: "Вот такие у нас в Самаре есть водятлы, которые сперва пытаются подрезать (хотя были запаркованы вторым рядом, с нарушением ПДД), потом провоцируют ДТП (опасное вождение), и потом пнув по зеркалу заднего вида, как шавка быстро дают по газам! ГЕРОЙ! МУЖИК! Ну и завтра будет написано заявление на этого героя. Статейка про хулиганство ему 100% светит!"