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Горячая дальнобойщица из Бразилии, которая мастерски справляется со своей фурой

Горячая дальнобойщица из Бразилии, которая мастерски справляется со своей фурой (4 фото + 1 видео)

Автор:
14 января 2022 14:35
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   бразильянка   видео   дальнобойщица   женщина дальнобойщик   
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Бразильская дальнобойщица и звезда социальных сетей Шейла Беллавер прославилась благодаря своим видеоблогам о путешествиях на огромном тягаче с прицепом. На её канале YouTube уже почти 2,5 млн подписчиков!

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Метки: авто   автомир   автомобили   бразильянка   видео   дальнобойщица   женщина дальнобойщик   
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9  комментариев
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7k
Фельдъегерь 2 часа назад
у нас такая тоже есть - камазистка
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Николай MG AdV 54 минуты назад
Ничего так, хотя Анжелика Ларсон намного круче
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1k
Anton Chigurh Час назад
хороша тётя
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10k
zlopisec Час назад
Была как-то серия в Симпсонах про дальнобойщиков....
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☾ Атеист ☽ Час назад
Если нравится ей это, умеет - да просто умница и удачи ей на дорогах. Не каждый мужик справится с такой машинкой :)
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4k
Дмитрий 2 часа назад
Она просто любит всё большое....
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Arti Дмитрий 2 часа назад
Или он
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