Горячая дальнобойщица из Бразилии, которая мастерски справляется со своей фурой

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Бразильская дальнобойщица и звезда социальных сетей Шейла Беллавер прославилась благодаря своим видеоблогам о путешествиях на огромном тягаче с прицепом. На её канале YouTube уже почти 2,5 млн подписчиков!
«Женщина-водитель» часто рассматривается как синоним негативных комментариев, но эта девушка из Бразилии успешно реабилитировала всех автомобилисток! Шейла Беллавер работает профессиональным водителем контейнеровоза!
Дальнобойщица с длинными светлыми волосами весьма сексуальна, а её фигура бросается в глаза. Яркая внешность - это одна из причин её популярности!
Шейла Беллавер родилась 28 ноября 1982 года в Бразилии. Она начала вести канал на YouTube в августе 2009 года.
Дальнобойщица демонстрирует в своих видеороликах, как управлять контейнеровозом задним ходом. Процесс выглядит очень спокойно и профессионально, и это ее ежедневная работа!
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