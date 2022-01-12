Формула 1, Формула Е и автомобиль WRC сразились в ускорении на мокром асфальте

Помимо разницы в резине, отличиями стали тип привода (полный у ралли-кара и задний у формульных машин), а также мощность: скромные 340 сил у DS E-Tense FE21, чуть больше — 380 лошадиных сил — у Ford Fiesta WRC и максимальные 950 «лошадей» у Mercedes AMG F1 W10 EQ Power+. Всё это сказалось на ходе заезда, однако старт и сама борьба на дистанции трёх таких непохожих автомобилей оказались весьма интересными не только для поклонников гонок, но и для всех любителей машин.