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Формула 1, Формула Е и автомобиль WRC сразились в ускорении на мокром асфальте

Формула 1, Формула Е и автомобиль WRC сразились в ускорении на мокром асфальте (2 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2022 14:53
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   автоспорт   болид   видео   гоночный автомобиль   формула 1   
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Так кто же будет быстрее на мокрой прямой: автомобиль Гран-при Формулы 1, полностью электрический автомобиль Формулы Е или участник чемпионата мира по классическому ралли WRC?

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Метки: авто   автомир   автомобили   автоспорт   болид   видео   гоночный автомобиль   формула 1   
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