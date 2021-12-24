Испытания гиперкара на скорость проходили в июле этого года на автобане недалеко от Виттенберга, Германия. Это трехполосный участок дороги, пролегающий 10 километров по прямой с небольшим спуском посередине. Как отмечается сам Пассер, безопасность для него была в приоритете, поэтому они со съемочной группой специально выбирали отрезок дороги с хорошим обзором и с наименьшим числом попутных машин.