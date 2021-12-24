353
2
1
Мы видели, как Bugatti Chiron разгонялся до максимальной скорости на испытательном треке в контролируемых условиях. Однако я никогда не думал, что мы увидим, как владелец разгонит свой Bugatti до безумной скорости на дорогах общего пользования. Именно это и сделал магнат в сфере недвижимости Радим Пассер на своём Chiron.
Испытания гиперкара на скорость проходили в июле этого года на автобане недалеко от Виттенберга, Германия. Это трехполосный участок дороги, пролегающий 10 километров по прямой с небольшим спуском посередине. Как отмечается сам Пассер, безопасность для него была в приоритете, поэтому они со съемочной группой специально выбирали отрезок дороги с хорошим обзором и с наименьшим числом попутных машин.
Перед началом испытаний владелец Chiron отправил его на завод Bugatti, чтобы убедиться, что автомобиль полностью исправен. После этого роскошный синий гиперкар отправился на автобан, где нет никаких ограничений по скорости. Благодаря гигантскому двигателю W16 с четырьмя турбинами мощностью 1500 лошадиных сил и невероятным аэродинамическим характеристикам автомобиль достиг отметки на спидометре в 414 километров в час. Официальная максималка этой модели — 420 километров в час.
Источник:
Ссылки по теме:
- Пострадавший от огня Bugatti Chiron 2019 года может стать самым доступным Chiron за всю историю
- Один из трех прототипов суперседана Bugatti EB 112 ищет нового владельца
- Bugatti EB112 — отполированный кусок мыла для четверых
- Bugatti Chiron Pur Sport Grand Prix — для тех, кому обычных Bugatti мало
- Компания Bugatti построила первые восемь Chiron Super Sport 300+ для клиентов
19
Понравилось19
Новости партнёров
---------
одно неосторожное движение рулём и Хирон превращается в Харона