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Посмотрите, как Bugatti Chiron летит по немецкому автобану на скорости 400+ км/ч

Посмотрите, как Bugatti Chiron летит по немецкому автобану на скорости 400+ км/ч (2 фото + 1 видео)

Автор:
24 декабря 2021 15:05
Сообщество : Автомир
Метки: Bugatti   Bugatti Chiron   авто   автомир   автомобили   видео   гиперкар   максимальная скорость   
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Мы видели, как Bugatti Chiron разгонялся до максимальной скорости на испытательном треке в контролируемых условиях. Однако я никогда не думал, что мы увидим, как владелец разгонит свой Bugatti до безумной скорости на дорогах общего пользования. Именно это и сделал магнат в сфере недвижимости Радим Пассер на своём Chiron.

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Метки: Bugatti   Bugatti Chiron   авто   автомир   автомобили   видео   гиперкар   максимальная скорость   
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1k
Glassy Полчаса назад
Оно, конечно, занимательно. Однако не где не упоминается тот факт, что с такой скоростью при полностью заправленном топливном баке, данный автомобиль способен проехать всего 15 минут. Такие тесты были еще с bugatti veyron, в одном из них так и сказали, правда там скорость меньше была. А так прикольно. Летишь такой по немецкому автобану со скоростью 420 км/ч, и тут бабушка Греты и - фарш.
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8k
Ivan 3 минуты назад
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15k
uutb 18 минут назад
А, потом стоял с канистрой на обочине, просил пару литров до заправки доехать
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124
eutace 36 минут назад
смелые парни
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42k
Крайт 49 минут назад
Неплохо. Лично я по немецкому автобану максимум 250 км\час разгонялся в нулевых годах (когда в гостях был в Германии) на трёхсотом мерсе. И то боязно. Да и ограничитель скорости стоял на этом мерседесе.
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6k
Александр Зотов 54 минуты назад
Bugatti Chiron
---------
одно неосторожное движение рулём и Хирон превращается в Харона
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18k
Serg2001 Час назад
Автобан... У нас так по Кутузовскому гоняют!... )
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−82
Ви Час назад
интересно если с камазом на такой скорости встретится то камаз сильно разнесёт?
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